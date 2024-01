Kyrgios, del cachondeo con Alcaraz al aviso a Djokovic

Nick Kyrgios está siendo uno de los grandes protagonistas del Open de Australia 2024 y no desde el campo, sino desde la cabina de comentarista de Eurosport. El australiano bromeó con Alcaraz. "He visto que llevas camiseta sin mangas y tus bíceps lucen increíbles, todo tu cuerpo. Pero llevas esta camiseta porque yo la he llevado los últimos años, ha sido eso una inspiración para ti?", aseguró el australiano. "Eso parece. Realmente busco asustar a mis oponentes, no con mi derecha o mi revés, sino con mis brazos", respondió Alcaraz.

El show de Kyrgios no quedó aquí. El australiano también mandó un avisó a Djokovic. “Al mejor de tres sets, es posible batirle, pero al mejor de cinco es una bestia totalmente diferente. Vimos a leyendas como Roger Federer, Rafa Nadal o Andy Murray pasar apuros contra Novak en los grandes torneos del mundo. ¿Creo que hay jugadores que pueden hacerlo? Sí. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alexander Zverev... Creo que hay jugadores que pueden ganar a Djokovic, pero es una tarea increíblemente dura. Tengo ganas de ver que nos puede ofrecer el mejor de todos los tiempos y si es capaz de encontrar su camino. Creo que es el favorito, y pienso que le pueden ganar, pero veremos", dijo.

Por último, Kyrgios también habló sobre su futuro. “Estoy muy emocionado de estar aquí y seguir en el tenis. Ha sido una lesión algo grave, así que me estoy tomando el tiempo necesario con ello. Todos sabemos lo que puede ser una rehabilitación y no es divertido. Quiero volver para entretener al público y divertirme muy pronto. Me gustaría volver en Wimbledon y, si no, en el US Open”, afirmó.