Alcaraz llega a los 200 partidos: ¿mejora los números de Nadal, Federer y Djokovic?

Carlos Alcaraz logró una victoria muy trabajada en segunda ronda de Open de Australia ante el italiano Lorenzo Sonego. Era el partido 200 de su carrera en el tenis profesional, y ya puede presumir de unos números que casi ningún tenista logra en toda su trayectoria deportiva.

Alcaraz, por lo que está consiguiendo, la edad a la que lo está haciendo y por la cercanía con el “Big 3”, es comparado en muchas ocasiones con Nadal, Federer y Djokovic, con el peso que puede suponer eso. Pero está haciendo su camino y además de una forma espectacular.

En estos 200 partidos suma 157 victorias y 43 derrotas. Ha conseguido 12 títulos, entre ellos dos de Grand Slams: el US Open 2022 y el complicadísimo Wimbledon del año pasado, con su triunfo en la final ante Djokovic, que llevaba desde 2017 sin caer en la hierba del All England Club. Sus cifras son similares a las de Nadal, que en el mismo número de partidos tenía un triunfo más, 158, y ya sumaba 16 títulos, pero sólo uno era uno de los cuatro “Grandes”, su primer Roland Garros, en 2005. En 2004 ya lo iba a disputar, pero no pudo acudir por una lesión.

Por su parte, Djokovic levantó los brazos en 144 ocasiones e hincó la rodilla en 56. Nueve copas había ya en sus vitrinas, incluido su primer Open de Australia, en 2008. Tuvo un comienzo un poco más a fuego lento Nole, con grandes resultados, pero con altibajos. A partir de 2011 dio el estirón y su regularidad ha sido continua, salvo el pequeño bajón de 2017, cuando atravesó por problemas en el codo. Es el tenista con más Grand Slams de la historia, 24, y el que más semanas ha estado como número uno del mundo.

En lo referente a Federer, fue el menos precoz del “Big 3”. Cuando era muy joven tenía problemas de disciplina y le costó centrarse y focalizar el talento que tiene en la pista. Ya tenía dos títulos, menores eso sí, y 124 victorias en esos 200 encuentros. Una de ellas fue la histórica ante Pete Sampras en los octavos de final de Wimbledon 2001. Era su primera aparición en la pista en la que después haría más historia y logró derribar al campeón de siete ediciones, incluidas las cuatro últimas. En 2003 venció el por primera vez en La Catedral y entre 2004 y 2007 logró once de sus 20 Grand Slams.

“Estoy muy contento. Sólo llevo dos años en el circuito, o dos y medio, y ya he disputado 200 partidos. Para mí, es increíble, ya sabes, ahora estoy deseando llegar a los 300”, aseguró Alcaraz.