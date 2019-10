Novak Djokovic se divirtió en una exhibición de sumo antes de debutar en el torneo de Tokio. El serbio se retiró del Abierto de Estados Unidos con problemas en el hombro izquierdo e incluso se rumoreó que se iba a tener que operar e iba a decir adiós a la temporada, con lo que servía el número uno a Nadal. Pero está recuperado y en su debut en la capital de Japón se impuso sin problemas a Alexei Popyrin (6-2 y 6-2). ¿Cómo está la pelea con Nadal para acabar 2019 como número uno del mundo?:

El serbio tiene ahora la corona con 9.865 puntos, sólo 640 por delante de Rafa (9.225). Nole no defiende puntos en Tokio, de ahí que si vence sumará 500 y la ventaja con Nadal sería de 1.140. Quedan tres torneos más: en Shanghái, Djokovic no puede sumar porque defiende título y Nadal ha anunciado que no participará. El número uno se jugaría en los dos últimos torneos del curso: París-Bercy (28-octubre-3 de noviembre) y las ATP Finals (10-17 noviembre), donde se enfrentan los ocho mejores de la temporada. Nadal sumará en ambos, porque el año pasado se los perdió por lesión. Parte de cero. Djokovic defiende 1.600 puntos entre los dos, en los que llegó a la final. Sólo sumaría puntos si levanta las coronas en la capital de Francia y en Londres. El panorama, por tanto, es favorable al español, que ya ha dicho que no le obsesiona volver a ser número uno. Ahora su mayor preocupación es su boda con Xisca Perellò, el 19 de octubre.

Las claves

1- Djokovic: 9.865 puntos

2- Nadal: 9.225 puntos

Torneos que le quedan a Djokovic: Tokio (puede sumar hasta 500 puntos), Shanghái (no puede sumar puntos porque lo ganó el año pasado. Defiende 1.000. Si no se lleva el título, perderá puntos), París-Bercy (sólo sumará puntos si gana, pues en 2018 llegó a la final; defiende 600) y ATP Finals (sólo sumará puntos si gana, pues en 2018 llegó a la final; defiende 1.000).

Torneos que le quedan a Nadal: tiene intención de jugar en París-Bercy y las ATP Finals. Sólo puede sumar puntos, porque el año pasado se los perdió por lesión. En París puede sumar 1.000 si gana y en Londres, hasta 1.500.