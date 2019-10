Djokovic ya está en semifinales de Tokio y Nadal confirma su baja en Shanghái

Rafa Nadal confirmó que no jugará en Shanghái (5-13 de octubre), algo que prácticamente se daba por hecho, y más después de que no pudiera disputar su último partido en la Laver Cup por unos problemas en la muñeca izquierda. El español está mirando este año más que nunca su calendario, eligiendo de forma muy selectiva los torneos en los que aparecer. Después de ganar el Abierto de los Estados Unidos, se ha tomado un descanso, y más teniendo en cuenta que el 19 de octubre se casa. Carlos Moyá confirmó que su gran objetivo en lo que queda de curso son las ATP Finals (10-18 noviembre), el clásico Torneo de Maestros, que mide a los ocho mejores el año y que es de las pocos títulos importantes que le faltan al zurdo de Manacor. Después está la Copa Davis (18-24 noviembre) y quizá antes participe en el Masters 1.000 de París-Bercy (26 octubre-3 noviembre). En juego está la lucha por el número uno del mundo, pero eso es algo que no preocupa en exceso a Nadal en los últimos tiempos. El mantra que repite es que lógicamente es mejor ser el uno que el dos, pero que su gran objetivo es estar sano para poder competir en condiciones.

La pelea por la corona de la ATP es con Djokovic. El serbio, tras los porblemas en el hombro izquierdo que le hicieron abandonar en el último Grand Slam del año, ha vuelto a las pistas en Tokio, donde sigue avanzando sin problemas. El francés Pouille era el rival más peligroso al que se ha enfrentado de momento, en los cuartos de final, pero apenas le duró 50 minutos (6-1 y 6-2). Ambos tenistas han jugado siete sets en su carrera, y sólo una vez el galo logró hacer más de dos juegos a Nole. El oponente en semifinales del actual número uno saldrá del duelo entre Goffin y Chung. Djokovic podría sumar 500 puntos si termina levantando el trofeo.