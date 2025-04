Dos mujeres trans disputan una final femenina de billar: "¡Salvemos el deporte femenino!"

El Ultimate Pool Women’s Pro Series Event 2, disputado en el Robin Park Leisure Centre de Wigan, Reino Unido, concluyó con una final protagonizada por dos jugadoras transgénero: Harriet Haynes y Lucy Smith. El enfrentamiento, que culminó con la victoria de Haynes por un marcador de 8-6, ha sido ampliamente comentado tanto por su desarrollo deportivo como por las reacciones generadas en torno a la participación de mujeres trans en competiciones femeninas.

Tanto Haynes como Smith alcanzaron la final tras superar a cuatro rivales en las rondas previas, todas ellas nacidas mujeres. Harriet Haynes avanzó eliminando a jugadoras como Megan Proctor y Mary Talbot, mientras que Lucy Smith destacó por sus contundentes actuaciones, incluyendo una victoria por 7-1 sobre Vicki Lomax. Ambas mostraron solidez, técnica y consistencia a lo largo del torneo, lo que las llevó a enfrentarse en la instancia definitiva.

Durante la final, Haynes tomó rápidamente la delantera, logrando una ventaja de 6-3. No obstante, Smith acortó distancias y logró acercarse en el marcador, generando tensión en los últimos compases del partido. Finalmente, Haynes consolidó su rendimiento y se impuso con un resultado de 8-6, defendiendo su estatus como la jugadora mejor clasificada desde el año 2024.

La realización del evento y, en particular, la participación de mujeres trans en la competición femenina, generó diversas reacciones tanto dentro como fuera del entorno deportivo. En las inmediaciones del recinto donde se celebró el torneo, se presentaron manifestantes portando pancartas con mensajes como “Save women’s sport” (Salvemos el deporte femenino), expresando su desacuerdo con la política de inclusión adoptada por la organización.

Figuras públicas también se pronunciaron. El presentador británico Piers Morgan calificó el torneo como “absurdo” y una “trampa”, mientras que la exnadadora olímpica Sharron Davies declaró que la situación le parecía “ridícula y fundamentalmente errónea”.

En noviembre de 2023, Haynes obtuvo una victoria fácil en una final del Campeonato Femenino de Campeones porque su oponente Lynne Pinches se negó a jugar: "Siempre que juegas contra un jugador transgénero, incluso si ganas, no hay ninguna diferencia porque en tu corazón sabes que es injusto. 'Esta es una ventaja de categoría, ser biológicamente hombre y jugar contra mujeres te da una clara ventaja. Cada vez que juego contra un jugador transgénero, pienso en ello antes, durante y después del partido, en lo injusto que es y en que es un nivel al que no puedo llegar. Observo algunos de golpes creo que las mujer no los lanzan tan cerca de la banda ni se despejan tanto. Tienen un alcance mayor; muchas son más altas que nosotros", dijo.