Dos ex del Real Madrid, sin compasión contra Jordi Évole por lo que ha dicho de Josu Ternera

El documental sobre Josu Ternera de Jordi Évole y Màrius Sánchez está dando mucho que hablar, pero cada vez menos por lo que puede ver en las pantallas que por lo que está diciend el periodista al presentarlo. Évole tuvo palabras contra el terrorista: "Fue decepcionante que no tuviera un posicionamiento más conciliador", aseguró. Y luego dijo que no esperaba las manifestaciones en contra. "No estábamos preparados para ese ruido. Es un tema siempre espinoso. Lo cojas por donde lo cojas puedes pinchar, pero habríamos preferido que se hubieran dicho las cosas después de ver la película", dijo.

El problema de Évole llegó cuando definió a Ternera como "un militante que pone a la organización por encima de todo" y que "habla mucho más para dentro que para fuera, a los presos, a la militancia", lo que, según Marius Sánchez, "anula la posibilidad de un discurso más conciliador".

Entonces, un periodista le preguntó si el adjetivo militante no le parecía corto. Si no era un asesino:" Un militante fanático se me ocurre también", aseguró Évole sin querer ir más allá y provocando una polémica comprensible. Insitió que a él no le corresponde entrar en esas calificaciones.

"Que este impresentable siga en los medios de comunicación es vomitivo", ha escrito Tote, ex del Real Madrid, Valladolid o Atlético en sus redes sociales. También el ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes ha sido muy gráfico: "Cuando con pocas palabras se determina la catadura moral de un individuo", ha escrito en su perfil de X, Twitter.

En la conferencia de Prensa Évole aseguró que entre los miembros de la izquierda abertzale hay "cierta cobardía en decir todo lo que piensan" para no ser considerados "disidentes". Sánchez ha señalado que la entrevista se gestó "a base de picar mucha piedra". "Pasamos de la negativa inicial a que accediera. Fue complicado", ha asegurado.

No planteó condiciones ni que se pasaran líneas rojas. En ese caso, los directores no habrían aceptado hacerla, ha remarcado Évole, que cree que Urrutikoetxea está "obsesionado por la imagen que se tiene de él en los medios".

"Hasta ahora otras personas han hablado por mí, ahora voy a hablar yo", dice Ternera al comienzo del documental, durante el cual afirma además que de él se ha hecho "un trofeo". "Me sitúan entre los malos porque se ha hecho un relato de vencedores y vencidos", comenta. Évole ha indicado que su propósito al pensar en el documental era "arrojar luz donde nunca había habido luz". "Queríamos tener el punto de vista que jamás habíamos visto, el punto de vista de ETA. Para nosotros era importante conocerlo por muy doloroso que pudiera ser. Era nuestro deber periodístico, es un orgullo absoluto haberlo hecho".