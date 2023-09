Luis Enrique revela el nombre del futbolista que se burla de él por la victoria de Marruecos frente a España

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), el español Luis Enrique Martínez, contó que su jugador Achraf Hakimi todavía le gasta bromas sobre la victoria de Marruecos ante España en los octavos de final del mundial de Catar de 2022 (0-0, 3-0 por penaltis).

En la víspera de medirse en su primer clásico en Francia a un Olympique de Marsella en plena crisis institucional, Luis Enrique, seleccionador de España en aquel choque, recordó esa derrota cuando un periodista le preguntó sobre el medio marroquí del OM Azzedine Ounahi, a quien el técnico asturiano había elogiado tras la eliminación de España.

"Es un jugador internacional. Para nosotros no es una gran alegría hablar de ese partido, pero tampoco pasa nada, fue un partido disputado al máximo, en el que Marruecos luchó, defendió muy bien, en particular Ounahi, que lo hizo de manera formidable. También estaba en ese grupo Hakimi, que todavía me bromea sobre ese partido", manifestó el ex técnico del Barcelona.

Sobre el clásico de este domingo en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique dijo que la crisis del Olympique de Marsella -acaba de dimitir Marcelino García-Toral como técnico y el presidente Pablo Longoria ha estado cerca también de tirar la toalla- puede tener un impacto positivo o negativo.

"Estamos preparados para cualquier situación, la grandeza de un equipo es saber adaptarse", indicó, al tiempo que recordó que el OM, entrenado ahora por Jacques Abardonado, hizo un gran partido el jueves en Liga Europa al empatar en Ámsterdam ante el Ajax (3-3).

Los clásicos "son partidos que motivan especialmente, a los hinchas, al club, pero lo vamos a preparar de la misma manera que los otros, hay que gestionar las emociones, no hay que exagerar", expuso.

El entrenador del PSG relativizó la dependencia goleadora de Kylian Mbappé. "Bendita preocupación tener a Kylian que promedia unos 50 goles por temporada y 25 asistencias".