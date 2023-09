Fernando Alonso no se calla contra las decisiones de Aston Martin en el Gran Premio de Japón de F1

El neerlandés Max Verstappenganó la carrera del Gran Premio de Japón de F1 en la que dominó con claridad y en la que los dos McLaren, del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, le acompañaron en el podio, en segunda y tercera posición, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron secto y octavo, respectivamente.

Fernando Alonso estaba medianamente contento: "El coche ha ido más rápido de lo que yo pensaba, la salida fue muy buena, del 10 al 6", aunque durante la carrera no le parecieron bien varias decisiones de Aston Martin. "Me habéis lanzado a los leones parándome tan pronto, increíble", le echó en cara a su equipo en un momento de la carrera. Además, desde el equipo le dijeron que evitara los pianos, pero Fernando Alonso reconoció después que no les había hecho caso, que bastantes problemas tenía como para ir por el medio."La carrera ha sido buena, estaba cómodo, al principio detrás del Ferrari, cuando me llamaron fue demasiado pronto, para cubrir a Sunoda y nuestra carrera no era con él, era con los Ferrari y los Mercedes", explicaba el piloto asturiano. Estaba relajado y sonriente, pero aún así consideraba que la decisión del equipo había sido negativa para sus aspiraciones.

Nos metimos en una espiral difícil de salir, con mucho tráfico y con la falta de velocidad punta que tenemos. Abrimos el DRS y todavía el coche de delante se nos escapa. Si encuentras tráfico nuestra carrera se complica bastante", ha dicho. Pero ve positivo "el ritmo en carrera. En la crono estábamos bastante lejos de de los mejores, pero en carrera, parando cuando todos pararon y teniendo dos duras, podíamos haber acabado sextos o séptimos", ha asegurado.

Ha habido otro momento en la carrera en que Fernando Alonso ha visto como Esteban Ocon, de Alpine, su compañero el año pasado, se le marchaba en las rectas y ha pedido al equipo que reaccione. No tenía el día Aston Martin.