Dos voleas de Gündogan le dan la FA Cup al City de Guardiola

Un paso más, sólo uno, le queda al Manchester City para firmar ese triplete histórico que busca y que no se consigue en Inglaterra desde que lo hiciera en 1999 el United. Precisamente ante el rival de la ciudad levantaron los de Guardiola el segundo trofeo grande del curso, en una final que durante muchos minutos no se jugó como les hubiera gustado y que definió Gündogan al primer toque, con dos voleas, una al comienzo de cada tiempo, que fueron suficientes para pintar de azul el mítico estadio de Wembley.

Gündogan ha disparado su faceta goleadora con Guardiola, porque es el entrenador que se la ha descubierto de verdad, y en la final de la FA Cup se puso la camiseta de depredador que suele vestir Haaland. A los doce segundos, en la jugada que venía del saque inicial, bajó un balón largo el noruego y después de otro toque le cayó la pelota al centrocampista alemán, que la puso en toda la escuadra de De Gea.

Y en el arranque de la segunda parte, tras una jugada a pelota parada, ejecutó otra volea en el otro palo, menos estética que la primera, más mordida, pero que complicó igual al portero español, que tocó el balón pero para meterlo dentro. Dos maneras magníficas de comenzar cada parte de la final que no le sirvieron al City para gobernar el partido y evitar apuros.

Todo lo contrario. A los celestes se les notó algo cansados después de una temporada larguísima y durante muchos minutos el choque fue de ida y vuelta, dando vida al United. Se las apañaron los de Ten Hag para salir vivos de los primeros minutos, cuando recibieron el primer tanto y vivían asfixiados por la presión alta y la intensidad de su rival. Se mantuvieron de pie sobre la experiencia de Casemiro y poco a poco fueron respirando y encontrando huecos en el pressing de Guardiola. Y así encontró el empate Bruno Fernandes, que ejecutó magistralmente un lanzamiento de penalti después de una mano dentro del área de Grealish. No lo vio el colegiado de campo, pero le avisaron desde el VAR que el contacto había sido con un brazo demasiado levantado. El Inglés aseguraba que era consecuencia natural del salto, pero no se pudo salvar.

Para entonces, el choque ya estaba bastante igualado hacia abajo y eso beneficiaba al United que no está para muchas fiestas en este final de temporada. La mejor noticia para Ten Hag es que pudo mantener atado a Haaland, un escenario parecido al de la ida de semifinales de la Champions en el Bernabéu. No tuvo remates claros el noruego y el que tuvo se encontró, esta vez sí, con una buena parada de De Gea. Incluso después del 2-1, el City tenía claro que debía remangarse y trabajarse el título, no lo iba a ganar por aplastamiento como otras veces, porque las fuerzas empiezan a estar justas y la cabeza ya no piensa con tanta claridad. Ni siquiera Rodri, el hombre que le da luz en la salida de balón y en la recuperación y que fue de más a menos, como sus compañeros.

La entrada de Garnacho, un puñal por la izquierda, complicó la vida del City y visto lo visto, quizá Ten Hag se arrepintió de no haberlo puesto antes. Sólo le faltó el último pase al extremo, que no encontró a la batería de pívots que su técnico puso en el césped como último recurso en busca de un gol que forzara la prórroga. Entraron el gigante Weghorst y McTominay, que casi encuentra el empate en un balón bombeado que milagrosamente se fue por encima del larguero. Sufriendo levantó el City su segundo título del triplete al sólo le queda la Champions.

2 - Manchester City: Ortega; Walker (Laporte, m.94), Dias, Akanji, Stones; Gundogan, Rodri, De Bruyne (Foden, m.76); Silva, Grealish (Aké, m.89) y Haaland.

1 - Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof (McTominay, m.83), Varane, Shaw; Casemiro, Fred, Eriksen (Garnacho, m.62), Fernandes; Sancho (Weghorst, m.78) y Rashford.

Goles: 1-0. Gundogan, m.1, 1-1. Fernandes, m.33 y 2-1. Gundogan, m.51.

Árbitro: Paul Tierney amonestó a Ortega (m.81) y Rodri (m.90) por parte del Manchester City y a Wan-Bissaka (m.45+4) y Fred (m.79) por parte del Manchester United.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la FA Cup disputada en el estadio de Wembley (Londres) ante 83.179 espectadores.