La dramática reflexión de Alcaraz sobre el calendario

La Copa Davis y la Laver Cup parecen haber reseteado a Alcaraz después de su floja gira norteamericana en pista dura. En Berlín, en la Laver Cup, Carlitos está disfrutando, pero eso no le impide realizar una reflexión concluyente sobre el calendario que tienen que afrontar los mejores jugadores del circuito. "A veces es difícil mantener la motivación dado que el calendario está muy apretado y cuesta encontrar días de descanso porque tienes que entrenar, viajar mucho alrededor del mundo y, a veces, hay torneos a los que no quieres ir", comenta.

"Creo que hay demasiados torneos y en el futuro probablemente habrá más. En cierto modo, nos están matando. Va a haber muchas más lesiones, así que algunos jugadores deberemos renunciar a algunos torneos. Y tenemos familias con las que estar. He jugado pocos torneos, pero muchos partidos. Me he perdido campeonatos importantes por culpa a de las lesiones. Las temporadas se hacen muy exigentes. El cuerpo y la mente se agotan poco a poco. La Copa Davis y esta competición me ayudan a sentirme mejor", reseñó.

"He experimentado cosas nuevas como estar lesionado y volver al circuito después. Las temporadas se hacen largas fisica y mentalmente, y torneos como la Davis o la Laver Cup me hacen volver a sentirme yo mismo en pista. Quedan pocos compromisos hasta final de año, pero estoy con muchas ganas por poco a poco ir sintiéndome mejor", comenta el de El Palmar.

"Muchos creen que este es un calendario que está bien, pero otros pensamos que hay muchos torneos obligatorios y probablemente vendrán años con aun más. En algún momento habrá jugadores que se tengan que saltar torneos porque tienen que cuidar su cuerpo, familia, y porque hay otra vida aparte del tenis", añade Carlitos.

"Es difícil estar bien siempre. A veces no me siento motivado del todo y tengo momentos difíciles. No hay días libres y a veces me gustaría cogérmelos, pero no puedo porque tengo compromisos. Siempre quiero ganar, pero mi mejor tenis sale cuando estoy bien motivado", dice Alcaraz. Y si a ese calendario se añaden compromisos publicitarios en forma de exhibiciones -como la que vivirá en diciembre en el Madison Square Garden- o "torneos" de nueva creación como el "Six Kings Slam" de Arabia Saudí...