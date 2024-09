España se enfrentará a Países Bajos en la fase final de la Davis

El equipo español de Copa Davis se enfrentará a Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis que se disputarán en Málaga del 19 al 24 de noviembre. Comienza de este modo el camino hacia el séptimo título para nuestro tenis.

El equipo que dirige David Ferrer pasó la fase de grupos de forma impoluta al vencer a la República Checa, Francia y Australia y ha aparecido en el sorteo como cabeza de serie al ser primera de grupo. Algo que, en palabras de Feliciano López, director de la fase final de la Davis, ha hecho que España "evite a varios referentes" en el sorteo.

España contó en la fase de grupos con la presencia de Carlos Alcaraz y Roberto Bautista, que ganaron sus dos duelos individuales, así como con Marcel Granollers, que ganó dos puntos de dobles, uno junto a Alcaraz y otro junto a Pedro Martínez, además de Pablo Carreño.

Australia v Spain - Davis Cup 2024 Group B AFP7 vía Europa Press Europa Press

Una alineación que podría variar de cara a la fase final de Málaga, donde podría estar Rafa Nadal, que no compite desde los Juegos Olímpicos y no tiene ningún torneo oficial marcado en el calendario, solo la exhibición '6 Kings Slam' que se jugará en octubre en Arabia Saudí. El balear se bajó de la Laver Cup que se juega esta semana por no verse preparado para la competición.

Países Bajos, que quedó segunda de su grupo por detrás de Italia, contó con la presencia de Tallon Griekspoor (39 del ranking ATP), Botic Van de Zandschulp (68), verdugo de Alcaraz en el US Open, Jesper De Jong (131) y Robin Haase, tenista semirretirado, y Wesley Koolhof, 16 del ránking en dobles.

En el sorteo, celebrado este jueves en la sede de la Federación Internacional de Tenis en Londres, también se cerraron el resto de enfrentamientos: Italia, contra Argentina; Estados Unidos, contra Australia; y Canadá, contra Alemania. En caso de clasificarse a semifinales, España se medirá a Canadá o Alemania. Por tanto, la Italia de Jannick Sinner solo sería rival en una hipotética final.

La Copa Davis, que disputará su fase final en el Martín Carpena de Málaga, apunta a un cambio en su formato de cara a 2025, con una fase eliminatoria basada en partido en casa y fuera (como el formato clásico), antes de la fase final, que podría cambiar de sede a China para 2026.