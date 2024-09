El brutal mensaje de Carlos Alcaraz a Rafa Nadal: "Le voy a echar de menos"

Carlos Alcaraz fue muy aclamado este miércoles por los aficionados en la histórica Puerta de Brandeburgo."Hoy estaba entrenando y Roger estaba por el pabellón, pero no le he visto. Espero poder verle estos días. Me acuerdo del entrenamiento de Wimbledon como si fuese ayer. No lo voy a olvidar en mi vida. Fue un momento único", comentó el español.

Más allá de toda esa felicidad, también hay que destacar que Alcaraz lamentó la ausencia de Rafael Nadal: "Hubiese sido súper especial volver a repetir aquí en Berlín. Cuando dieron el equipo y vi que venía Rafa me dio una ilusión tremenda, el compartir vestuario con él una vez más. Aquí en la Laver Cup estamos todos mucho más unidos y hubiese sido una experiencia única. Le voy a echar de menos y le deseo que vuelva a las pistas pronto cuando se sienta bien. Ojalá coincidimos en algún torneo pronto", dijo.

No hay que recordar que el propio David Ferrer, su capitán de Copa Davis, le abrió las puertas del equipo para la fase final de Málaga: "Ya escuché que David dijo que si Rafa estaba, que iba a ir a muerte con él. Ojalá yo también esté bien físicamente para poder ir a Málaga. Es algo que me hace especial ilusión y ojalá que esté Rafa también allí", aseguró.

"Rafa es uno de los más grandes de la historia de nuestro deporte. Para mí es mi ídolo, es a quien veía los partidos cuando era un niño, he intentado aprender de él lo máximo que he podido el tiempo que hemos coincidido. Le echaré de menos en Berlín porque era una oportunidad única de seguir aprendiendo de él. Ha sido un tenista único", volvió a asegurar Alcaraz.

El murciano y Nadal mantienen una gran relación desde hace años. El propio Rafa reconoció en más de una ocasión que siente mucho cariño por Carlos y que "seguirá dando muchas alegrías". Por su parte, Alcaraz también se deshace en elogios cuando le preguntan por Nadal.