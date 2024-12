Dramón en Atenas: lesión salvaje de Mathias Lessort, lágrimas, nueve desmayos, un infarto...

La última jornada de la primera vuelta de la Euroliga comenzó con una de las lesiones más escalofriantes que se recuerdan en el baloncesto europeo en el siglo XXI. El Baskonia visitaba Atenas. Esperaba el Panathinaikos, el vigente defensor del título. Y el partido estaba resuelto en el comienzo del tercer cuarto, pero...

Los locales mandaban por más de 20 puntos (56-35) en el comienzo del tercer cuarto, el OAKA estaba entusiasmado con su equipo, pero de pronto una jugada intrascendente lo cambió todo. Mathias Lessort, la referencia en el juego interior de los griegos, saltó y con su pie derecho pisó a Chima Moneke. El pívot vitoriano pasaba por allí. Lessort cayó con todo su peso sobre el pie izquierdo y sufrió una fractura de peroné que dejó unas imágenes impactantes.

Lessort se retorció en el suelo y abandonó la pista a toda velocidad a la pata coja mientras sus compañeros y los jugadores del Baskonia se llevaban las manos a la cabeza. El partido estuvo detenido durante un cuarto de hora porque en la grada comenzaron a producirse desmayos al ver las imágenes de la lesión. Hubo nueve desmayos, un infarto y el partido se paró porque la situación en el OAKA estuvo muy cerca de volverse caótica. Lessort fue trasladado a un hospital donde va a ser operado en las próximas horas. Desde allí el pívot francés publicó en "X": "¡Lo que no te mata te hace más fuerte! Gracias por todos los mensajes y oraciones, los amo a todos. Volveré más fuerte que nunca".

Ergin Ataman, el técnico turco, hizo un resumen de la situación vivida: «Ha sido una noche muy extraña y es difícil hablar del fantástico baloncesto que jugamos. La lesión de Mathias es una lesión muy seria y en la cancha nos sorprendió a todos, también al Baskonia. Gracias a Pablo Laso, porque decidimos parar el partido. Por primera vez en mis 35 años de carrera vi que después de que un jugador se lesionara así, nueve personas se desmayaron y otra sufrió un ataque al corazón". Ataman siguió con sus explicaciones: "No encontraban suficientes ambulancias para mandar a la gente al hospital. Nunca había visto en mi vida a la gente de un equipo tan paciente. De todas formas, es baloncesto y este tipo de cosas pueden pasar en un partido. Pero he visto muchas lesiones en mi carrera y es la primera vez en mi vida que he visto ese tipo de shock en la tribuna". "Mathias es un león. Así que incluso en estas situaciones no quiere que alguien le saque de la pista, por lo que salió a una pierna. Estoy seguro de que con cualquier tipo de lesión volverá pronto. Es su baloncesto y espero que por muchos años forme parte del club del Panathinaikos", concluyó el entrenador del campeón de Europa.

17ª jornada: Panathinaikos, 104-Baskonia, 69; Paris-Fenerbahçe (aplazado); Real Madrid, 94-Mónaco, 72; Anadolu Efes-Partizán (18:30); Zalgiris Kaunas-ASVEL Villeurbanne (19:00); Virtus Bolonia-Barcelona (20:00); Olympiacos-ALBA Berlín (20:15); Estrella Roja-Maccabi Tel Aviv (20:30) y Armani Milán-Bayern Múnich (21:00). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Paris (11/5); 2. Mónaco (11/6); 3. Olympiacos (10/6); 4. Zalgiris Kaunas (10/6); 5. Bayern Múnich (10/6); 6. Fenerbahçe (10/6); 7. Panathinaikos (10/7); 8. Anadolu Efes (9/7); 9. Barcelona (9/7); 10. Armani Milán (9/7); 11. Estrella Roja (8/8); 12. Real Madrid (8/9); 13. Partizán (7/9); 14. ASVEL Villeurbanne (7/9); 15. Baskonia (7/10); 16. Maccabi Tel Aviv (4/12); 17. Virtus Bolonia (3/13); 18. ALBA Berlín (3/13).