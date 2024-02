La dura confesión de un exinternacional español: "Soy bipolar y estuve dos veces en la cárcel"

Muchos aficionados se acuerdan de Juanele. El exfutbolista jugó para el Sporting de Gijón, Tenerife, Zaragoza, Terrassa y Real Avilés y que fue internacional con España. Su vida cambió y se sinceró sobre su vida personal (pasó dos veces por la cárcel) y ha presentado el libro 'Mi Verdad' en el programa 'Carrusel Canalla' de la Cadena SER.

"Estuve 15 años en la élite y en el plano personal me sucedieron cosas que ya pasaron. Este libro cuenta mi verdad... La vida no es un color de rosas y por eso he hecho este libro. Hice cosas muy buenas y alguna mala", explicó.

"La verdad de Juanele es que ahora mismo estoy muy bien y estoy contento", dijo Juanele. "En Zaragoza tuve un problema personal y un problema deportivo con Pabo Flores. Me dio una depresión muy grande y los médicos detectaron que soy bipolar y debía tomar medicación", aseguró.

"Cuando me lo comentaron lo llevé muy mal. Estuve en bastantes médicos. No es fácil llevarlo", matizó.

"Me costó mucho. Fueron mis últimos años de fútbol y me costó asimilar que debía dejar el fútbol", apuntó. "Hubo un momento que estuve cerca de fichar por el Barcelona. Podían haber fichado a Iván Iglesias, Abelardo, Manjarín o a mí por 100 millones de pesetas... y fue Iván Iglesias, que es un gran jugador. Y yo me fui a Tenerife, y tan contento", aseguró.

"Ganábamos 2-1, faltaban 10 minutos, traté de aguantar el balón... Hasta que vino Fernando Hierro y me cazó. Me hizo una entrada fuerte. Vino Zamorano, me agarró del pelo y me dijo "somos el Real Madrid y esto no se puede hacer". Esta jugada la recuerdan en Gijón", dijo.

"Yo salía de fiesta como salían todos mis compañeros. Salíamos al acabar un partido, cuando nos daban días libres... Salía como todos. Unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Tengo esa fama y la tengo superada. Éramos jóvenes y teníamos el permiso del club. Nunca he salido por la noche antes de un partido", zanjó.