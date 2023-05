La dura provocación de Pep Guardiola al madridismo tras los cuatro goles del City al Real Madrid .

Pep Guardiola quería revancha con el Real Madrid y la tuvo con un partido espectacular de su equipo. Uno de sus ayudantes, Manel Estiarte, subió en Instagram una fotografía tras el encuentro donde se aprecia al entrenador con Pere Guardiola, y el expresidente de Argentina Mauricio Macri, además del presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak. En la imagen están haciendo el gesto de enseñar cuatro dedos como los cuatro tantos que el Manchester City le endosó al Real Madrid. Además, Estiarte escribió: "¿Cuatro?". Este gesto no sentó bien a una gran parte del madridismo que no dudó en responder a Pep en redes sociales.

"Esto es lo máximo, hacer un partidazo contra el Real Madrid en las semifinales de la Champions. Yo quería este sorteo, porque fue tan duro lo del año pasado que teníamos toda la energía ahí... Porque se dijo que estos jugadores no valían, que no tenían carácter.... El nivel de este equipo es increíble, porque hemos ganado tres Premiers seguidas, dos semifinales, una final... Tengo la sensación de que hemos jugado con el dolor en el estómago por lo que nos pasó", reconoció Guardiola.

"No tengo las expectativas tan altas como para querer ganar la Champions cada año... Si pensáis que voy a pensar que Carlo es un mal entrenador o que el Madrid es un mal equipo, pues es cosa vuestra. Cuando se dice que hemos fracasado por no ganar la Champions se está diciendo que el rival no tiene nivel... No se puede ganar siempre y lo importante es intentarlo. Y algún día toca. Y si llegamos a la final, pues algún año la ganaremos. Yo soy culé, todos lo sabéis, y el Barça perdió tres finales antes de ganarla. Lo importante es estar ahí...", zanjó el entrenador.

La prensa se rindió a Pep. "La victoria del City fue tan completa como sugiere el marcador, ya que los 14 veces campeones de Europa lucharon contra el ritmo y movimiento fascinante que impuso Pep Guardiola", destacó Sportinglife. Mientras que The Sun ensalzó la "clase magistral de Pep Guardiola para sentenciar a un Real Madrid reducido a la condición de conos".