La dura sanción que podría tener 'Chiquito' Romero tras encararse con los aficionados de Boca

El Superclásico de Argentina se lo llevó River Plate. Con un gol del ex futbolista del West Ham, Manuel Lanzini, los millonarios consiguieron la victoria en la Bombonera, sin embargo, cuando finalizó el encuentro los focos se fueron directamente a Sergio Romero, el guardameta de Boca, quien en su camino a los vestidores regresó al escuchar los insultos que venían desde la grada y se encaró con los aficionados de su propio equipo.

Cuando el portero decidió volver varios de sus compañeros trataron de detenerlo, pero al continuar la hinchada con los insultos y señalar a los futbolistas como los culpables de la derrota, Romero se vio cara a cara con la afición Xeneize, algo que no había sucedido nunca en el estadio de Boca. Finalmente, la seguridad del estadio pudo separar a los aficionados y al futbolista argentino.

Después de estos momentos, el guardameta salió a pedir disculpas: "Antes que nada, voy a arrancar por lo importante. Quiero ofrecerle mis disculpas al hincha de Boca por la situación final, Cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue la cabeza. Ninguno de nosotros, ni el compañero, ni yo, ni el técnico, ni ninguno sale a jugar un partido y perderlo. Eso está demás decirlo, queríamos ganarlo como ellos y no se dio. No pude pensar en el segundo que el muchacho me puteo y entonces se me fue la cabeza”.

“Ya firmé la contravención que me trajo la policía y le ofrecí mis disculpas al muchacho. Sabemos que no se puede incitar a la violencia, generar tumulto, firmé recién y ofrecí mis disculpas”, agregó el guardameta. Ahora, según el periodista Marcos Bonocore, el club va a sancionar a Romero fuertemente tras sus acciones en La Bombonera.

También informa César Luis Merlo, que Romero se expone a un castigo por "Incitar al desorden después de un cruce con un plateista de Boca" y a menos que llegue a un acuerdo, la pena de multa ronda entre los 10.000 y los 50.000 pesos argentinos o de 5 a 30 días de arresto, además que por ser futbolista, la sanción se puede elevar al doble.