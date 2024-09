La llamada que evitó que Ángel Correa cambiase el Atlético de Madrid por este equipo

Ángel Correa ha estado dos veces cerca de salir del Atlético de Madrid, una de ellas fue durante el pasado mercado invernal, cuando recibió una suculenta oferta para poner rumbo a Arabia Saudí. Anteriormente fue el Milan el que quiso hacerse con sus servicios, aunque una llamada de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club colchonero, evitó que dejase el conjunto rojiblanco.

Así lo contó el propio Ángel Correa en Relevo al ser cuestionado por las ocasiones en las que estuvo cerca de dejar el Atlético de Madrid: “Creo que dos veces. La que casi voy a Italia y la que casi voy a Arabia. Después, las demás veces no hubo nada. Ni concreto ni de verdad. Eran todas cosas inventadas. Creo que lo de Turquía no era ni verdad. ¿lo del Milan? El último día estaba todo por hacerse y me llamó Miguel Ángel, que no quería que me fuese, que no me podía ir, que le hiciese el favor de quedarme. Y me quedé. Ese año, por suerte, ganamos la Liga. Yo en ese momento necesitaba cambiar, salía la oportunidad del Milan, que también es un grandísimo club, quería ir a probar con mi familia, ir a jugar, pero al final no se dio y como siempre digo, el Atlético lo siento como mi casa y estoy muy feliz acá”.

Ángel Correa y el fichaje de Muniain por San Lorenzo

Ángel Correa también valoró la llegada de Iker Muniain a Argentina de la mano de San Lorenzo: “Nos sorprendió un poco. Es raro que un europeo vaya a jugar a Argentina, pero contento también porque nos gusta que vayan y que vivan esa experiencia que nosotros ya tenemos desde chiquitos. Eso de ir a la cancha, cómo se anima, cómo se putea también (risas), todo eso. Esperemos que lo haga bien, que disfrute él con su familia, en un grandísimo club como es San Lorenzo, con toda su gente. Lo van a hacer muy feliz”.

“Consejo no le daría, es un jugador de experiencia, que sabe lo que quiere. Tiene las cosas claras y por eso fue ahí. Espero que el equipo lo acompañe, que puedan hacer un grupo fuerte, que disfrute jugando, que él con su calidad le va a dar muchas cosas positivas al equipo. Espero que se puedan levantar porque sé que están un poco más o menos. Y que hagan un gran año”, añadió el delantero del Atlético de Madrid al ser cuestionado al respecto.