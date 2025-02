La durísima carta de la hija del abuelo fallecido tras una agresión en un partido de balonmano: "No me vale ningún perdón ni cuento con la justicia"

Un vez más, el pasado mes de diciembre el deporte vivió con vergüenza una agresión que ha tenido consecuencias fatales. El incidente tuvo lugar en el pabellón de Vilalonga, en Sanxenxo, se produjo un triste incidente durante un partido de balonmano femenino de categoría cadete, donde se enfrentaban el Sanxenxo y el Rasoeiro de O Grove. Durante el partido, el árbitro, un joven de solo 15 años, señaló un penalti en un momento del juego, lo que desencadenó una reacción violenta desde la grada.

¡Son solo niños!

Según fuentes de la Federación Galega de Balonmán, un aficionado del Rasoeiro, padre de una jugadora del equipo cadete, se pasó buena parte del encuentro insultando al árbitro, de 15 años. Al parecer, el abuelo del colegiado se dirigió a ese aficionado que protestaba con frases como "Para ya" y "tranquilízate, son solo niños. Todos están en formación", pero lejos de tranquilizarse optó por utilizar la violencia. Lo siguiente fue un empujón que acabó con el abuelo malherido. El hombre de 68 años cayó y se golpeó fuertemente contra una pared.

Tras más de dos meses ingresado, Andrés Rico no ha sido capaz de superar las secuelas de la caída y ayer se confirmaba su fallecimiento. Tras su muerte, la Federación Gallega de Balonmano ha expresado su “impotencia e indignación” en una carta que ha hecho pública a través de su página web. En ella lamenta profundamente lo sucedido y reconoce no haber sido capaz de “impedir el fatídico suceso”.

Pero sin duda la carta más desgarradora ha sido la publicada por su hija Belén Rico en su perfil de Facebook. En ella se refiere con dureza a los agresores y muestra su desconfianza en la Justicia.

Carta íntegra de Belén Rico

"Maldito aquel día que no supe decir que no, maldita la hora en que me levanté feliz creyendo que ese día era un domingo más, maldito el momento en que nuestro mundo se paró, maldita esa persona que no debería estar allí, maldito el momento en que dejaste de ser tú, maldito empujón, maldito el momento en que él se cruzó en nuestras vidas y nos hizo perder el control de ellas en una espiral de lágrimas y dolor que solo le deseo que sufra como nosotros...

A mí no me vale con ningún perdón, con ninguna terapia ni cuento con la justicia; nada de eso me vale porque nunca podré recuperar lo que perdí, lo que nos quitaste...

Sintiéndolo mucho, y lo digo de corazón, tu sitio no es este. Vete lejos donde no tengamos que cruzarnos nunca más, donde cada vez que te vea a ti o algo tuyo no tenga que recordar estos meses de continua angustia y sufrimiento.Me da igual todo lo que pretendas argumentar. Lo hiciste y punto, nos quitaste a lo que más queríamos, a mi padre, a Andresito, al señor del caballito...

Mi padre fue un hijo que cuidó a sus padres ante todo, que estuvo ahí para su hermano y familia, que mantenía la unión entre todos. Fue un marido y compañero de vida maravilloso y un padre con el que siempre pude contar para todo, fue suegro y fue abuelo, 'El mejor' (sus niños ante todo), buen amigo, buen vecino... No sé qué más decir... Por supuesto que este escrito no le tiene por que gustar a todo el mundo, pero la vida es así..."