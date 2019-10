El "Erasmus" de Dani Ceballos

Dani Ceballos ha participado en todos los partidos del Arsenal esta temporada. Sólo en uno ha completado los noventa minutos, pero en más de la mitad –seis de los once que ha jugado– ha estado en el equipo titular. Los números dan la razón al jugador, que se marchó cedido al Arsenal con la idea de regresar al Real Madrid, pero sobre todo con la de jugar la Eurocopa al final del curso.

El año pasado comenzó de forma parecida en el Madrid, pero su suerte cambió con la destitución de Lopetegui, el único técnico que le dio continuidad en el Bernabéu. «Sabía de la importancia de este año. Estar sin minutos ya me hizo perderme un Mundial. Este año es importante para mí, el objetivo al final de la temporada es la Eurocopa», admite el centrocampista internacional. Y, de momento, el plan sigue los pasos previstos. Robert Moreno ha contado con muchos futbolistas diferentes en las dos convocatorias de esta temporada, pero Dani ha estado en las dos. En septiembre, además, fue titular en el partido más difícil, el que España jugó en Rumanía, aunque no disputó un solo minuto ante Islas Feroe.

El gesto de Ceballos ha cambiado en Inglaterra. «Mi idea era clara desde un primer momento: salir, jugar, disfrutar del fútbol. Los dos años anteriores no lo había hecho. A la vista está, tengo la oportunidad de estar aquí, de estar jugando y hacerlo a buen nivel», asegura. «Jugar en el Arsenal, es un paso importante para mi carrera», dice Ceballos, que intenta adaptarse a la vida en Londres de la misma manera que lo hace a su equipo en el campo. Vive una especie de «Erasmus» en el que compagina las clases de inglés con los partidos de su equipo.

«Voy dos horas diarias tres o cuatro días a la semana», explica el jugador. Depende de los compromisos de su equipo. En la comunicación con el grupo, además de con Bellerín y con otros compañeros que hablan español como Aubameyang, cuenta con la ayuda del cuerpo técnico, encabezado por Unai Emery. «Me ayuda bastante. Poco a poco estoy adaptándome tanto fuera como dentro. Me estoy acoplando a la Liga inglesa y a la vida en Inglaterra», explica Ceballos.

La mejoría no llega sólo por la continuidad en el juego sino por las diferencias entre la Liga inglesa y la española. «La Premier es una liga distinta a la española. Es más física», dice. «Puedo mejorar a nivel físico. Llevamos sólo diez jornadas, pero me voy adaptando poco a poco. El entrenador confía en mí y he tenido la oportunidad de jugar todos los partidos. Lo importante es devolver la confianza en el terreno de juego», añade.

El centrocampista disfruta ahora de la confianza del entrenador que le faltó en su etapa en el Madrid. Pero no quiere mirar atrás ni demasiado hacia delante. «El Real Madrid está bastante bien. No me da pena», dice de su salida. «Sé desde el primer momento lo que tengo en mi cabeza, que es jugar y disfrutar. He jugado diez partidos y estoy disfrutando de mi mejor nivel. Ahora mismo estoy donde quiero estar y estoy muy feliz», advierte.

Sus pensamientos están en hacer una buena temporada con el Arsenal y en el premio de la Eurocopa al final del curso. «Robert ha dejado bien claro que en esta selección no hay nadie indiscutible», asegura. «Hay jugadores de grandísimo nivel que se han quedado fuera», reconoce. «He tenido la oportunidad de venir a las dos convocatorias, pero en el momento en que baje el nivel va a ser difícil venir a la selección. Mi objetivo es trabajar y hacer ver al míster que tengo cualidades para estar en este equipo», admite.

De momento, consigue su objetivo. «Sólo puedo dar las gracias al Arsenal por la confianza que ha depositado en mí. Al entrenador y los aficonados. Hasta me han hecho una canción y estoy muy feliz allí», reconoce.