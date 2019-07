La carrera de Danielle De Rossi parecía destinada a concluir después de que la Roma no renovara su contrato para la próxima temporada. Una decisión que unilateral que no gustó al ya ex capitán romanista. "Tengo 36 años, no soy tonto: si nadie te llama para renovar, sabes lo que está pasando. No estoy de acuerdo con esa decisión, me siento futbolista y creo que podía ser decisivo también el año que viene, pero decide el club. No me gustaron las maneras, hablamos poco y las distancias crean mal entendidos. No puedo ser feliz: quiero jugar y no me lo permiten”, decía De Rossi después de salir del equipo de su vida.

El club quería que siguiera trabajando para la Roma, integrado en el cuerpo técnico, pero De Rossi quería seguir jugando antes de probar como entrenador, una tarea que le atrae para más adelante. Ahora la oportunidad de continuar su carrera desde el césped le llega desde Argentina. Boca Júniors le ha ofrecido un contrato de un año y el acuerdo parece cercano.

La figura de Nico Burdisso, director deportivo de Boca y ex compañero de De Rossi en la Roma, ha sido decisiva para la operación. El veterano internacional italiano tenía ofertas de otros clubes de su país y de Estados Unidos, pero la posibilidad de jugar en Boca parece atraerle más que cualquier otra. "No podía retirarme sin jugar en Boca", comentan en Argentina que fue la respuesta de De Rossi al ofrecimiento de Burdisso.