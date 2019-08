La respuesta del Real Madrid al trueque Vinicius-Neymar y dinero que quería el PSG

No hay negociaciones entre el PSG y el Real Madrid por Neymar, o no directamente. El Barcelona es el que más lo está intentando y el conjunto que cree que tiene más cerca al brasileño. Pero eso no está todavía nada claro.

El París Saint Germain sabe que el Real Madrid podría estar interesado en Neymar si no se llega a un acuerdo entre la entidad francesa y el Barcelona y ya va dejando caer una lista de deseos que, sin duda, ayudarían a rebajar el precio de la estrella brasileño.

Casemiro es uno de los deseados por el PSG, pero sabe que es imposible, porque según se ha demostrado esta pretemporada, es uno de los jugadores fundamentales para el equilibrio del once de Zidane. Pero el otro nombre que acaba de salir y con el que el PSG se sentaría con otro talante en la mesa con el Real Madrid es el de Vinicius.

El joven extremo es una de las futuras perlas del fútbol mundial y parece ser en París gustaría que entrase en la mesa de negociación: es joven, tiene talento, no ocuparía el trono de Mbappé y puede sustituir a Neymar por la banda. Leonardo, el director deportivo brasileño de PSG le conoce bien y está interesado en él

La situación de Vinicius en el Real Madrid es, como poco, compleja. La temporada pasada se destapó como un excelente jugador, revulsivo, sin complejos y siempre dispuesto a encarar a todos los defensas rivales. El final del invierno fue su gran momento, cuando el equipo que entonces entrenaba Solari se agarró a él para sobrevivir. Pero no dio más de sí, se lesionó contra el Ajax y apenas pudo jugar después.

La llegada de Zidane no parece que le haya favorecido. El francés sabe que tiene ahí una perla por pulir, pero desconfía un poco de su inmadurez futbolística. Considera que Vinicius necesita más tiempo y además, Zizou siempre ha sido un técnico al que le han gustado los veteranos, los jugadores maduros.

Vinicius ha pasado por la pretemporada de puntillas, como muchos otros, con la diferencia de que se esperaba, esta campaña, un estallido futbolístico. Pero si antes era titular, ahora parece que tiene que buscarse un sitio y su tuit: "Hay luz al final del túnel", no dice mucho de su estado anímico.

El PSG, en ésta situación, parece que lo quiere. Pero el Real Madrid confía en él y no va a cambiarlo por Neymar.