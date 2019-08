El año pasado, su alegría sobre el campo fue una de las pocas buenas noticias para los aficionados del Real Madrid. Vinicius fue la principal fuente de ilusión para una hinchada que no vivió una buena temporada precisamente. El chico mostraba descaro, desborde, ganas y mucha magia cada vez que aparecía sobre el césped y el Bernabéu no tardó mucho en enamorarse de él. Era un recién llegado que casi no había cumplido los 18 años, pero Solari decidió confiar en él y darle muchos minutos como titular. Lo jugó casi todo hasta que se lesionó frente al Ajax y tuvo que parar un par de meses. Hasta entonces le había faltado gol, pero el equipo se apoyaba en él para iniciar el ataque. Desde su banda despertaba al resto de los compañeros y en el uno contra uno era imparable.

Ese Vinicius tiene ahora un año más de experiencia y aunque casi no pudo mostrarse ante Zidane por culpa de la lesión, el francés lo ha tenido todo el verano como un futbolista fijo en la plantilla para el curso que está a punto de comenzar. Pero aquel extremo descarado, alegre y siempre sonriente no ha aparecido durante esta pretemporada. No ha jugado demasiado y cuando lo ha hecho no se ha podido ver la misma versión de este futbolista que cuando apareció en el primer equipo.

No se le ha visto encarar a sus rivales nada más recibir, como es su seña de identidad, ni tan atrevido como en otras épocas. Incluso regatea la sonrisa y eso ya es más preocupante. Benzema y Marcelo siguen encima de él para que se vaya adaptando y a ambos se les ha podido ver dándole instrucciones antes de comenzar los encuentros. Confían en él, pero Vinicius está en un momento clave. El de refrendar todo lo bueno que hizo el curso pasado.

Debería ser un habitual de las convocatorias por delante de Rodrygo y Kubo, los otros dos súper jóvenes que acaban de llegar, e ir ganando importancia en las alineaciones. Esto es lo que quiere la afición blanca, que se ilusionó con él la temporada pasada y ahora quiere verlo en un equipo mejor construido y sin tanta responsabilidad como en los tiempos de Solari. La primera clave es que recupere esa sonrisa que ha perdido.