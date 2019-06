El futbolista con el que Rodrygo está deseando jugar

"Buscamos el talento emergente, que pasa por incorporar a jóvenes con presente y futuro extraordinarios", ha dicho Florentino Pérez en la presentación de Rodrygo en el Santiago Bernabéu. "Le damos la bienvenida como nuevo jugador del Real Madrid", continuaba desde el antepalco del Bernabéu mientras el futbolista y su familia le miraban emocionados.

Ha jugado 82 partidos con el Santos pese a tener sólo 18 años. Florentino ha destacado su carrera, sus números y su "espectacular crecimiento". "Pero ahora te enfrentas al desafío que tú has elegido", le ha recordado. "Te toca hacer realidad los sueños de los aficionados".

Después ha salido Rodrygo a hablar: "Estoy aprendiendo español", ha dicho y ha seguido hablando en español con acento brasileño. Ha dado las gracias a Dios, a su familia y a los aficionados. "Hala Madrid", ha acabado en un discurso muy rápido, donde se le notaban los nervios de llegar al Santiago Bernabéu.

"Es un sueño de todos los niños jugar en el Bernabéu. Es el día más feliz de mi vida", ha dicho el futbolista después en la conferencia de Prensa. "Desde muy pequeño siempre he querido jugar en el Real Madrid". Le han preguntado con que futbolista está deseando entrenar: "Con todos, con Hazard, con Vinicius", ha asegurado el joven futbolista.

"Estoy a disposición del club para jugar en el primer equipo o en el Castilla", ha reconocido. No ha hablado aún con Zidane, pero ha dicho: "Estoy deseando que me entrene". Con cara de niño y sonriente, ha asegurado que Vinicius le ha recomendado paciencia, "soy joven y tengo futuro por delante".

"Soy un delantero, rápido, que regatea y marca goles. Soy como los jugadores brasileños: Robinho, Neymar, me identifico con ellos", se ha definido. "Me gusta jugar por la banda, por el lado izquierdo, pero no tengo preferencia, estoy listo para jugar, donde sea", ha pedido.