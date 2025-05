Así es como se llama a los de Barcelona en Cataluña para faltarles al respeto: nada que ver con 'cagaelàstics'

En Cataluña, el contraste entre la vida urbana y la rural ha generado tensiones que se reflejan en el lenguaje, aunque esta no es la única Comunidad Autónoma en el que ocurren este tipo de cosas. Este fenómeno se manifiesta en expresiones que, más allá de su significado literal, reflejan de forma clara y persistente una serie de ideas preconcebidas, clichés sociales y prejuicios culturales.

La relación entre los habitantes de Barcelona y los de las zonas rurales catalanas ha estado marcada por diferencias de todo tipo, como pueden ser culturales, económicas y sociales. Mientras la capital representa la modernidad y el dinamismo, los pueblos simbolizan la tradición y la conexión con la naturaleza.

Esta dualidad ha dado lugar a una serie de términos que pueden dar lugar a adjetivos y expresiones que pueden ser sinónimo de falta de resto. Uno de los términos más emblemáticos en este contexto es 'pixapins', el cual es utilizado para referirse, en un tono despectivo, a los barceloneses que proceden de las urbes.

¿Qué significa 'pixapins'?

La palabra 'pixapins' es un término en catalán que literalmente significa 'mea pinos' (del verbo pixar, 'orinar', y pins, 'pinos'). Es una expresión coloquial y despectiva que se utiliza en las zonas rurales de Cataluña para referirse a los barceloneses o a personas que proceden de zonas urbanas, especialmente aquellas que van al campo o a segundas residencias los fines de semana y las vacaciones. La imagen típica del 'pixapins' es la de alguien que comete errores que pueden resultar molestos, como por ejemplo hacer ruido excesivo o, directamente, plasman las costumbres más típicas de su tierra que puede dejarles en evidencia.

Su origen se remonta a mediados del siglo XIX, cuando los barceloneses comenzaron a realizar excursiones al campo. La expresión 'pixapins' surgió para describir a aquellos que, al no prever la falta de servicios en la naturaleza, se veían obligados a orinar en los pinos durante sus caminatas. Con el tiempo, esta palabra ha ido evolucionado y, aunque actualmente mantiene una connotación negativa, también se ha convertido en una especie de apodo irónico que buena parte de los barceloneses han terminado asumiendo con cierta sorna e, incluso, empleando con orgullo.

¿Es realmente un insulto la palabra 'pixapins'?

Como tal, no es un insulto agresivo y directo como los que más de uno ya conoce. No obstante, como ya ha sido mencionado en párrafos anteriores, sí que tiene esa carga despectiva como puede tenerla la palabra 'catalufo'. Puede llegar a parecer un mote cariñoso y de respeto para aquel que no entienda el catalán, ya que la palabra puede sonar casi simpática e inofensiva en ciertos contextos, pero la realidad demuestra que sí que refleja un menosprecio real hacia quienes vienen de la ciudad.

No solo tiene por qué hacer burla a la costumbre de orinar en la naturaleza, sino que también critica el comportamiento identificado como sinónimo de arrogancia, ignorancia y condescendencia. 'Pixapins' también puede relacionarse con aquellos barceloneses que mantienen actitudes prepotentes o para quienes lleven un estilo de vida acelerado y consumista.