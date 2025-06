"Emeraude de Zabala" y una venta responsable

"Emeraude de Zabala" es una yegua que no dejó a nadie indiferente en su paso por las pistas españolas. Iñaki Melgosa la adquirió pensando en su hija Miren, pero ahora ha apostado por su venta después de un último año "increíble". "La decisión de venderla viene, en gran parte, por el nivel de calidad que tiene. En nuestro modelo hípico una yegua así habría estado un poco desaprovechada. Y, además, conllevaría una responsabilidad enorme e injusta para nuestra hija, que tiene solo 15 años. ''Emeraude'' es una yegua que ha nacido para brillar, para estar en los grandes circuitos internacionales y nosotros difícilmente podríamos haberle ofrecido ese escenario. Al final, cuando tienes un caballo así, lo más honesto es reconocerlo y permitir que llegue a donde realmente puede llegar. Por otro lado, también hay que ser realistas: este deporte implica un esfuerzo económico importante. Su venta nos permite seguir ligados a la hípica con más tranquilidad, disfrutar del resto de la cuadra que se queda con nosotros y seguir apostando por lo que está por venir", apunta Iñaki.

"Emeraude llegó como parte de la apuesta que solemos hacer en la familia con caballos jóvenes. Buscábamos algo con más proyección, pensando en Miren, nuestra hija, que venía de proclamarse campeona de España en Alevines. La idea era encontrar una yegua con potencial, que creciera junto a ella. A ''Emeraude'' la conocíamos hace tiempo de las visitas a casa de Lander Zabala. Compramos allí una potra de dos años y cada vez que volvíamos nos llamaba la atención ''Emeraude''. Lander nos hablaba mucho de ella, nos decía que era una de sus mejores yeguas y cuando la vimos dar sus primeros saltos con Rocío Lázaro lo tuvimos claro. Ahí sentimos que tenía todo lo que buscábamos", afirma el padre de Miren.

"Para nosotros aquello no fue sólo una venta, fue casi una cesión con cariño, porque sabemos lo especial que era ''Emeraude'' para Lander. La compró cuando tenía apenas diez meses, en Francia, demostrando que tiene un ojo increíble. La recrió en casa con muchísimo mimo e incluso sacó un potro de ella, "Ice Cream". Más adelante decidió ponerla un poco en marcha y fue entonces cuando empezamos a hablar seriamente", asegura.

"Gracias a ella hemos vivido experiencias que jamás imaginamos. Nos han abierto las puertas de algunas de las cuadras más importantes de Europa, hemos recorrido concursos internacionales donde de pronto sentíamos que nos miraban, que se fijaban en nosotros. Cada vez que salíamos a pista co nella, era un espectáculo. Hemos compartido momentos y presentaciones con algunos de los mejores jinetes y entrenadores del circuito, personas que, sinceramente, si no fuera por ''Emeraude'', quizá nunca habríamos tenido la oportunidad de conocer", apunta Iñaki. "Miren es una chica muy inteligente. Tiene la madurez para comprender que sus padres siempre buscan lo mejor para ella y para toda la familia. Ha sabido entenderlo perfectamente y lo ha asumido con mucha serenidad", comenta.

"Emeraude" ha recalado en Al Shira’aa Stables: "Mucha gente del más alto nivel se interesó por ella. Recibimos muchas preguntas, hubo contactos serios, pero por un motivo u otro nunca se terminaba de cerrar ningún trato. Todo cambió cuando llegamos a Oliva Nova en marzo a través de un ojeador, William Funnell. Él es el entrenador del equipo de los Emiratos Árabes Unidos y desde el primer momento tuvo claro que la quería en su equipo. A partir de ahí comenzó un proceso de dos meses de conversaciones, pruebas y negociaciones. Sabemos que ''Emeraude'' está donde debe estar, con la oportunidad de seguir creciendo al más alto nivel.

Su jinete es Omar Al Marzouqi. "Lleva poco más de una semana con ellos y ya hemos recibido mensajes tanto de William Funnell como del propio jinete agradeciéndonos la venta. Eso lo dice todo. Este deporte es mucho más que entrenamiento y calidad del binomio. Hay muchos factores que influyen: la gestión, el entorno, la suerte… pero si todo se hace bien y les respeta la salud, estamos convencidos de que les veremos triunfar allá donde vayan. Tenemos la certeza de que ''Emeraude'' está en el lugar adecuado, con las personas idóneas, y que va a dar lo mejor de sí. Y creemos que podremos verlos y disfrutar de ellos en directo en los próximos Juegos, en Los Ángeles", explica Iñaki.

"Miren desde muy pequeña ha sentido una pasión profunda por los caballos. Hemos tenido la suerte de tener caballos en casa y ella ha crecido entre ellos aprendiendo no sólo a montarlos, también a cuidarlos con responsabilidad y cariño. Desde temprano, se encargaba de darles de desayunar, comer y cenar, así como de hacerles las camas. Para ella no era una obligación, es una forma devida. Ha demostrado siempre que este es su verdadero hobby, el que le llena de verdad. Miren tiene muy claro que para poder seguir disfrutando de su pasión necesita formarse y tener un buen futuro profesional. Por eso está tan comprometida con sus estudios. Si la yegua hubiese llegado a casa unos años más tarde, cuando Miren ya fuera algo mayor, no habríamos tenido que desplazarnos tanto para que la pudieran montar en competiciones de alto nivel, porque ella misma habría podido hacerlo. Y estamos seguros de que habría triunfado. Pero ahora está en una etapa en la que debe centrarse en estudiar para poder seguir construyendo ese futuro que sueña. Este año, Miren se va a Canadá, donde vivirá una experiencia muy enriquecedora: cursará el bachillerato mientras convive con una familia canadiense y, además, continuará desarrollando su carrera deportiva. Allí ya la esperan dos caballos con los que podrá seguir montando y concursando. El verano pasado lo pasó en Holanda, perfeccionando su inglés y participando en pequeños concursos con ''Emeraude'' y otra yegua. Esa experiencia fue clave: le dio confianza, la hizo crecer personal y profesionalmente, y le reafirmó sus ganas de seguir avanzando", comenta el padre de Miren.

"Como padres, no podemos estar más orgullosos de ella. Siempre hemos pensado que este deporte es como una escalera: hay que subirla paso a paso, sin saltarse ningún peldaño, si se quiere llegar lejos. Y eso es exactamente lo que está haciendo Miren. Ella sabe que siempre va a tener un caballo, porque haremos todo lo posible para que así sea. Pero también sabemos que tiene la fuerza, la inteligencia y la determinación para buscarse la vida y lograr sus sueños, con sus caballos siempre a su lado", concluye Iñaki Melgosa.