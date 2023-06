El emocionante mensaje de la mujer de Sergio Rico tras la victoria del Sevilla en la Europa League

El Sevilla ganó la Europa League frente a la Roma de un enfadado Jose Mourinho y la ciudad fue una fiesta. Varios miles de sevillistas fueron anoche a la Puerta de Jerez, céntrica plaza de la capital andaluza donde celebran sus éxitos, y lo celebraron a lo grande. Fueron miles los sevillistas que llenan la plaza con todos los distintivos rojos y blancos posible y con todo el repertorio de cánticos ante la miradas de los agentes de la policía local. Por toda la ciudad, especialmente por el centro y por el barrio de Nervión, donde está ubicado el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, se notló a fiesta sevillista en los bares que siguen abiertos y con el sonar de los claxon de los coches y motocicletas.

Noche larga para muchos, que tendrá continuidad con la llegada de la expedición oficial sevillista desde Budapest, que será hoy jueves por la tarde después de que este miércoles se impusieran al Roma en la capital húngara en una tanta de penaltis tras un empate a uno, lo que le ha dado al Sevilla su séptima copa de campeón de la Liga Europa en un pleno de intentos.

"Vamos a disfrutar de esto porque ha costado mucho. No sé si renovaré o no, pero tampoco me importa. Lo he dicho siempre. Ha sido un trabajo bien hecho, veníamos para dos meses y pico y para lo que veníamos, y tenemos que agradecer la oportunidad que nos ha dado el club de entrenar a grandes jugadores y de vivir esto", aseguró Mendilibar despues de ganar la final.

Sevillista es Sergio Rico, que sigue estable en el hospital tras el accidente que sufrió el domingo. Durante el viaje de la expedición y durante la celebración el portero del PSG estuvo presente para los sevillistas. Su mujer, Alba Silva, desde Instagram mandó emotivos mensajes de agradecimiento tras la victoria. "Estoy segura de que le llegan vuestras fuerzas, gracias de corazón a su Sevillafc", ha escrito tras uno de los mensajes recibidos.

El plan hoy es aterrizar en el aeropuerto San Pablo de Sevilla, lugar en el que comenzará aproximadamente desde las 18.00 horas el recorrido en autobús hasta el centro de la ciudad, ha informado el club en un comunicado. La primera parada de la expedición será en torno a las 18.30 horas en la visita a la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres y, desde allí, el equipo tomará rumbo hasta la Puerta de Jerez, lugar donde continuará la celebración cerca de las 19.30 horas.

Sobre las 20.30 horas se llevará a cabo la visita a la Catedral de Sevilla, antes de llegar al Ayuntamiento alrededor de las 20.45 horas. Desde allí, la comitiva partirá sobre las 21.30 horas al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde se ha organizado un espectáculo de la celebración a partir de las 22.00 horas.

Las puertas del estadio serán abiertas a las 21.30 horas (una hora antes del inicio del espectáculo), siendo la entrada gratuita para todos aquellos abonados que accedan con su abono al paso por los tornos sin necesidad de realizar activación o trámite alguno, señala el Sevilla