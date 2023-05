La respuesta de Carlos Alcaraz al mensaje de la mujer de Sergio Rico

Sergio Rico, el portero español del PSG, sigue estable tras el accidente en El Rocío. Ingresado en el hospital desde el domingo, se sigue pendiente de su evolución, mientras sus familiares y compañeros le visitan, rezan y esperan. Alba Silva, su mujer, ha ido a visitarle la mañana del martes y al abandonar el hospital, con las lágrimas en los ojos, apenas ha podido hablar ante los medios que esperaban. “No puedo decir nada”, respondía desolada. "El hospital sacará el comunicado, ¿vale?", terminaba.

El estado de Sergio Rico se mantiene “sin cambios significativos”, aseguraba después el parte del hospital acerca del portero, que lleva ingresado desde el domingo por la mañana, cuando un caballo le golpeó varias veces en El Rocío, la que acababa de llegar para estar con sus familiares y amigos.

Pepe Castro, presidente del Sevilla, habló de la situación del portero desde Budapest, donde el equipo juega mañana la final de la Liga Europa contra la Roma de Mourinho. Espera dedicarle el título. Sergio Rico creció futbolísticamente en el Sevilla. "Parece bueno que no hay nada que empeore. Primero que esté bien y ojalá ganemos ese título para ofrecérselo a uno de los nuestros que está muy mal", decía Castro.

Macarena Silva, su cuñada, ha escrito unas emocionantes palabas en las redes. “Todo el que te conocemos se nos llena la boca al hablar de tí. “Qué bueno es tu cuñado Sergio” es la frase que siempre escucho cuando alguien que no te conocía lo hace.Si hay alguien que no se merece pasar por esto ese eres tú. Porque eres ejemplo de la persona que todos deberíamos ser. Porque eres noble y en tu corazón no existe un ápice de maldad. Seguiremos cantándole a la vida como en esta foto, como lo hacíamos siempre. Lucha fuerte, aquí te necesitamos mucho. Te quiere tu Caín”, decía en el texto,

Su hermana, Alba, además de hablar al salir del hospital, también habia usado Instagram para hablar de Sergio Rico: “No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti". "Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto".

Ese mensaje ha emocionado a todo el mundo. Desde la mujer de Messi, Antonela, que ha escrito: “Fuerzass”, hasta Wanda Nara: “ Alba mucha fuerza estoy con vos , somos muchos los que queremos a Sergio Dios nos tiene que escucha. Carlos Alcaraz, que está disputando Rolánd Garros, ha escrito: “Mucha fuerza! Todo saldrá bien”