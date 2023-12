El encargo de Ancelotti a Bellingham

Jude Bellingham enamora al madridismo con sus 15 goles y cuatro asistencias en 17 partidos. El inglés habló en una entrevista para Tuttosport y se rinde a Carlo Ancelotti: "El mérito es suyo que encontró la posición adecuada para mí y me dio más libertad en el campo. Así que ahora vuelo en el campo gracias a él", aseguró. Un problema que se le está atascando en sus primeros meses en Madrid y del que aún no ha encontrado una solución a corto plazo es el idioma: "Sé que lo estoy decepcionando (Ancelotti) en un aspecto. Todavía no hablo español. Lo siento, pero estoy encontrando obstáculos inesperados con este idioma. Es difícil para mí, lo admito. En cualquier caso, prometo el máximo compromiso, garantizado", matizó.

Más allá de esa anécdota, Bellingham agradeció al Real Madrid, la plantilla, Ancelotti y Florentino Pérez por haberle ayudado a ganar el Golden Boy: "Quiero seguir creciendo rápidamente. Espero que este premio sea una plataforma de lanzamiento para ganar muchos otros trofeos", aseguró.

Desde Italia también destacan el consejo que dio Gareth Bale, exjugador del Real Madrid, a Jude Bellingham hace un par de semanas de que debíaa "hablar en español tras los partidos".

El inglés también habló de Arda Güler. El futbolista turco sigue recuperándose de su rotura en el cuádriceps de mediados de noviembre. "Es un fenómeno, le vemos entrenando y estamos encantados con él", aseguró.