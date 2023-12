El futbolista del Real Madrid que aplica el truco de las medias rotas que inventó Bellingham

El Real Madrid ganó al Granada con un Brahim Díaz estelar al que el tiempo le da la razón. El futbolista confesó en la zona mixta de prensa que había seguido la técnica de Jude Bellingham con las medias rotas para tener un mayor confort."Jude no se cansa de correr y no se le suben los gemelos, a mí se me subieron los dos últimos partidos. Así que lo he hecho por él. Y hoy no se me han subido", afirmó el hispano-marroquí.

Brahim no solo se rinde a Bellingham, sino también a Kroos que le metió un balón espectacular al espacio. "El balón que me mete Kroos es increíble y todo es más fácil al lado de estos jugadores. Este es mi juego, yo quiero seguir aquí, seguir aportando. De Toni le veo esos pases en los entrenamientos. Hoy me ha hecho uno brutal y por eso le he limpiado las botas", dijo.

Bellingham ya suma 15 goles y cuatro pases de gol durante esta temporada. Unos datos de récord con los que el inglés hace historia en el Bernabéu.

"He venido aquí porque me siento jugador del Madrid y creo que puedo dar mucho más. Es en el Madrid donde quiero estar", aseguró.