Endrick habló sobre el Real Madrid, Mbappé y… ¿Messi?

La joven promesa brasileña Endrick, ya se encuentra con su selección para preparar la Copa América que se llevará a cabo desde el 20 de junio hasta el 14 de julio, en Estados Unidos. Antes de viajar para ponerse a las órdenes de Dorival Júnior, conversó con el medio argentino y ante la pregunta sobre su inminente llegada a España comentó: "Siempre he soñado con llegar al Real Madrid, y ahora que ya sé que voy a llegar, voy a trabajar para conquistar títulos y ser recordado como uno de los brasileros que jugaron ahí".

El delantero de 17 años (el 21 de julio cumplirá 18), jugó su último partido con Palmeiras el 31 de mayo por Copa Libertadores ante San Lorenzo y fue despedido por la afición como una leyenda. Pese a haber sido fichado desde hace dos años por el Real Madrid, apenas se va a incorporar con los merengues al finalizar la competición internacional con Brasil. A su corta edad, ya tiene claro qué se necesita para rendir al máximo nivel y manejar la tensión: "Yo me quito la presión con el trabajo. Entreno en el club y en casa siempre a mi límite. Cuando llega el día del partido, yo me despierto sabiendo que hice todo lo que podía, durante toda la preparación para el partido, y por eso siempre me quedo tranquilo porque hice mi máximo y lo mejor que podía, y que no me faltó nada".

Además, comentó que para él significa mucho jugar al lado de Kylian Mbappé, el fichaje de lujo que fue confirmado a inicio de esta semana por el conjunto merengue. Pero no solo se rinde ante el talento del francés, considera que en el club: “Tienen distintos en todas las posiciones y si este grupo jugara el Mundial, sería favorito para ganar”.

El delantero de la canarinha por ahora está enfocado en hacerse un lugar en el once inicial de la Copa América en la que compartirá vestuario con sus nuevos compañeros de equipo Rodrygo, Militão y Vinícius. Según su opinión, hay dos selecciones por encima del resto: “Brasil y Argentina son los favoritos para llegar a la final, pero hoy no se puede decir quién es el favorito entre ellos. Contra Inglaterra y España mostramos que la mala racha de las Eliminatorias ya se acabó”.

Endrick y su admiración por Messi

El medio argentino le consultó por el capitán de la albiceleste, a lo que Endrick afirmó: “Messi es el jugador grande de Argentina. Todavía es de lejos el mejor del país. ¿Qué delantero no querría tenerlo gambeteando, pasando y a su lado?”. Además, concluyó el tema destacando la calidad de Lionel y Ronaldo: “Messi es muy distinto. Tiene otro estilo, pero está al mismo nivel de Cristiano, y por eso ya fue elegido como mejor del mundo varias veces”.