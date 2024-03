Así fue el primer día de Endrick como «madridista»

«Te esperamos aquí», le dijo Florentino Pérez a Endrick después del partido entre España y Brasil que se disputó en el Santiago Bernabéu. El brasileño jugará la próxima temporada en el Real Madrid y ya cuenta con el cariño del presidente, que lo recibió como a uno más de sus jugadores –aunque la camiseta que pidió fue la de Rodrygo– y de su afición.

No había comenzado a jugar en el Bernabéu y ya recibía el brasileño la primera ovación de sus seguidores. Porque era España la que jugaba como local, pero la mayoría de aficionados eran madridistas. Y celebraron la entrada de Endrick en el descanso como si estuviera jugando su primer partido con el Real Madrid. Pisó el césped y recibió los primeros aplausos, que se multiplicaron cuando su nombre fue anunciado por megafonía.

A los cinco minutos de pisar el campo marcó el que era el empate a dos y fue como si marcara su primer gol con el Real Madrid. Se fue a la grada a celebrarlo con su padre. Le dio un abrazo, aunque la dedicatoria era para su novia, la modelo e influencer Gabriely Miranda. Para ella, que le esperaba después del partido, fueron también el beso y la camiseta de su primer partido en el Bernabéu.

Miranda es cuatro años mayor que el próximo futbolista del Real Madrid, que no da la sensación de tener 17 años. Ni por físico ni por actitud dentro del campo. Tiene un cuerpo que no se corresponde con el de un adolescente y un carácter que le hace parecer cualquier cosa menos manejable para un defensa experimentado. Tuvo su roce con Cucurella, por el que vio una tarjeta amarilla después de dar una patada al defensa del Chelsea.

«Lo hable ayer en la cena, soñaba con marcar mi primer gol en el Bernabéu. Aquí nadie es mejor que nadie. Y estos dos goles se los debo a mis compañeros y a Dorival por su confianza», decía después del partido. Dorival es Dorival Junior, el nuevo seleccionador brasileño, y con los dos goles se refería al que marcó en el Bernabéu y al que había marcado unos días antes y que dio la victoria a Brasil contra Inglaterra.

«Yamal y Endrick son dos jugadores que van a llegar al próximo Mundial con posibilidades de ser protagonistas y de dar espectáculo. Los dos son jugadores de altísimo nivel, creo que esa cantera de futbolistas que buscan el uno contra uno va mejorando cada vez más y es natural que estemos esperando su éxito. En un par de años quizá estén en la cumbre de ese proceso formativo», explicaba el técnico brasileño cuando le preguntaron por los dos adolescentes que marcaron el partido.

«Es un chaval que promete mucho. Ya fue protagonista de los momentos finales del campeonato brasileño haciendo partidos decisivos y brillantes», añadía de Endrick. «Debemos tener cuidado para que lo tengamos en el campo en los momentos más importantes y siga siendo decisivo como lo está siendo», añadía.

«Es un jugador con unas características únicas y que en todo momento tiene el balón a su disposición por su colocación y movilidad y por la sensibilidad que tiene en el área. Si completa su formación podrá marcar la diferencia», asegura Dorival Junior.

No precipitarse con jugadores de esta edad es la principal preocupación de los dos seleccionadores. «Hay que darle tiempo y ser muy prudentes. Pensar que puede ser el nuevo Pelé es generarle mucha presión y a lo mejor mentalmente los jóvenes no están preparados. En este tema me gusta ser cauto y que los jóvenes desarrollen con naturalidad ese proceso», aseguraba Luis de la Fuente antes del partido.

Pero el fútbol de Endrick promete un futuro mejor. «Lo que le hace especial es su capacidad de definición, intentar jugadas que pocos intentarían, es un jugador agresivo. Tenemos que ir paso a paso con él y que haga su camino de forma natural, no tener una expectativa excesiva. Está en los primeros pasos de su carrera deportiva. Con toda seguridad va a tener una carrera maravillosa si sigue por este camino», dice Dorival. «Estoy seguro de que dará muchas alegrías al Real Madrid».