Endrick confirma en redes su relación con una espectacular modelo: "Amamos porque Dios nos amó primero..."

El pasado mes de noviembre, Endrick la nueva perla del Real Madrid hacía historia. Con solamente 17 años y 118 días, debutó con la selección absoluta de Brasil para convertirse en el 4º jugador más joven de la historia en debutar con la 'Canarinha'. El joven jugador del Palmeiras, atado por los blancos y con la previsión de llegar al Santiago Bernabéu en 2024 una vez haya cumplido los 18 años, cumplió un sueño y superó la marca de su ídolo, Ronaldo Nazario, que debutó con Brasil en 1994 a los 17 años y 183 días.

Ahora, tras protagonizar un brillante final de temporada con el Palmeiras, se está entrenando con la selección Sub 23 de Brasil de cara al preolímpico. Pero la nueva perla del Real Madrid ha sido protagonista estos días no el césped sino en redes sociales. Si primero, las redes alucinaron con los músculos de sus piernas ahora ha entusiasmado a sus seguidores al compartir imágenes de su relación con una espectacular modelo.

Y es que Endrick podría no llegar solo a la capital de España. Poco antes de Navidad, se volvió viral un vídeo en el que aparece el futbolista con su hermano en sus brazos en el campo donde entrenaba la selección. Pocos segundos después, el brasileño pierde la concentración al ver una mujer rubia pasar por delante de la cámara. Los usuarios de las redes sociales se percataron de su mirada y pronto comenzaron a indagar sobre la identidad de la joven y lo lograron. No solo descubrieron que se trata de Gabriely Miranda sino también que es la nueva conquista de la perla brasileña que podría convertirse en la nueva WAG merengue. Ahora ha sido el propio jugador el encargado de confirmar sus relación a través de Instagram. " Los mejores recuerdos están a tu lado. Amamos porque Dios nos amó primero", se puede leer en el mensaje que acompaña una imagen de un beso de la joven pareja. El post, que incluye otras tres imágenes con las que el futbolista ha querido confirmar su relación, cuenta con más de un millón de "Me gusta" y miles de comentarios.

¿Quién es Gabriely Miranda?

A sus 20 años, Gabriely ya está acostumbrada a los flashes y suele compartir sus trabajos publicitarios en su cuenta oficial de Instagram. La modelo de 20 años suele compartir sus trabajos en su cuenta oficial de Instagram, donde recibe una avalancha de elogios por su belleza y ha visto multiplicados su seguidores tras conocerse el romance.

Una de la tiernas imágenes compartidas por el futbolista Instagram

La joven, que cuenta con más de 400.000 seguidores en su perfil de Instagram, ha protagonizado varias campañas de ropa deportiva, joyería y gafas. Además, tiene contratos con marcas reconocidas en el mercado de cosméticos y productos para el cabello, que se han convertido en su marca registrada.

La modelo es un fiel seguidora del Palmeiras y no suele perderse ningún partido. De hecho, fue el amor por el fútbol lo que unió a Gabriely y Endrick. Ya era una asidua los partidos su equipo incluso antes de que se le vinculara al deportista. Según fuentes cercanas a ambos su relación parece seria. Una amiga de Gabriely incluso la etiquetó en una publicación con el escudo de Palmeiras, mostrando una boda animada, sugiriendo que ese debería ser su camino a seguir.

En el último partido de Brasil en el Maracaná, Gabriely estuvo en el estadio para apoyar al jugador. De hecho llegó con amigos y la familia de Endrick, incluida su madre, Cintia, y su hermano menor, Noah Gael, reforzando la tesis de que la relación va viento en popa, aunque no había sido confirmada hasta ahora.

¿La veremos la próximo temporada en el Santiago Bernabéu?