Y Mbappé, por fin, ficha por el Real Madrid

Todas las películas románticas tienen la misma estructura: los personajes se conocen, se atraen, quieren pasar el mayor tiempo posible juntos, pero una varias circunstancias les separan y se pasan toda la película buscando el modo de volver a juntarse.

Como Mbappé y el Real Madrid. El club blanco ha anunciado que el futbolista francés, de 25 años, se une al club por las próximas cinco temporadas. Llega libre del PSG y se convertirá en uno de los mejores pagados del club, junto a Vinicius y Bellingham. El jugador y el Real Madrid han superado todas las dificultades, los desencuentros, distancias y recelos que el paso del tiempo y las negativas del Kylian habían provocado. Eso ya es pasado. El Real Madrid siempre entendió que no podía dejar pasar la oportunidad de fichar a uno de los pocos futbolistas diferenciales del planeta y Mbappé nunca ha escondido que su ilusión de toda la vida, su sueño cuando dormía en un cuarto rodeado de posters era fichar por el club con más Copas de Europa de la historia.

Lo que sucede es que esta temporada ha cambiado casi todo en la relación entre ambos: el Real Madrid tiene un presente y un futuro lleno de promesas aún sin el delantero y en cambio, Mbappé ya ha cumplido 25 años y sí, es campeón del mundo con Francia, pero en el fútbol de equipos o premios individuales no ha conseguido la supremacía que se le suponía hace unos años. Vinicius y Bellingham le han adelantado a toda velocidad. Y claro que no es casualidad que juegan en el Real Madrid.

La primera vez que el Real Madrid intentó fichar a Mbappé fue en 2017, cuando ya destacaba en el Mónaco. En la capital de España estaban convencidos de que iba a ser una de las estrellas del fútbol y pelearon por convencerle. Más o menos lo consiguieron, pero Mbappé no quiso ir a un Madrid que ganaba Copas de Europa de manera consecutiva y en el que Benzema, Cristiano y Bale eran titulares arriba. No se vio con fuerzas para pelear, mientras que en el PSG iba a ser la estrella indiscutible y se iba a construir un equipo para él, con mucho dinero. Aunque, como se ha ido viendo, mucho menos criterior.

Todas las veces que Mbappé estuvo a punto de fichar por el Real Madrid

En 2019 fue Mbappé quien hizo un movimiento que quedó en nada: “Es un momento importante para mí. Un giro en mi carrera, el momento de tener más responsabilidades. Tal vez en el PSG, tal vez en otra parte", aseguró pidiendo un cambio a su club para tener más voz en él. Lo consiguió, pero los éxitos no llegaba.

Fue en 2021 cuando los acontecimientos se precipitaron. Mbappé terminaba contrato el año siguiente y el Real Madrid, como suele hacer en estos casos, se movió buscando su salida, pagada, pero a un precio menor. Fue imposible. El PSG se cerró en banda, ni siquiera quiso escuchar las llamadas del Real Madrid. La intención del club blanco era pagar lo que fuera. El Madrid había perdido en semifinales contra el Chelsea, una derrota en la que el conjunto blanco fue claramente inferior, con Hazard ya se había perdido toda esperanza y Zidane, entonces entrenador, no tenía ninguna fe con Vinicius. Mbappé tenía que ser quien encabezara el nuevo proyecto.

Esto fue sólo hace tres años. Parece la prehistoria.

Fue durante la primavera siguiente cuando ya si que se dio por hecho a Mbappé, Acababa contrato y en el Madrid estaban seguros de que iba llegar al equipo, Estaba todo más o menos acordado. Hasta que se rompió. Las presiones deportivas y políticas, el Mundial de Qatar y el dinero que le pusieron en la mesa hicieron que Mbappé perdiera de vista lo que tanto había soñado. Se le nubló la vista y renovó con el PSG. El Real Madrid ganó la Champions. El PSG no.

Y Mbappé tardó muy poco en darse cuenta que se había equivocado.

Se suponía que había renovado hasta 2025, pero era un 2+1. Dos temporadas y otra a la que podía renunciar. Y eso hizo.

Pese a las nuevas presiones, Mbappé, esta vez, se sentía más fuerte. El PSG no era un proyecto ganador y el Real Madrid tiene la Copa de Europa pegada en la piel. Haaland ya ha ganado una con el City, Vinicius acaba de sumar la segunda y Bellingham no podía contener las lágrímas el pasado sábado con la primera en su palmarés. El Madríd no es sólo el campéon, es el equipo que más futuro tiene por la juventud y el nombre de sus futbolistas.

Mbappé lo ha tenido claro. Las películas románticas acaban cuando la pareja se reencuentra y se une para siempre. Es lo malo de la ficción: acaba cuando empieza lo mejor.