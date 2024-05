Enfado en el atletismo español por el uniforme para los Juegos: "Que vergüenza...¿Ya no somos españoles?"

La Real Federación Española de Atletismo presentó este martes la equipación Joma con la que acudirá a los Europeos de Roma y los Juegos Olímpicos de París y que está inspirada en el propio cuerpo del atleta y su anatomía muscular. Para preparar la equipación de la RFEA, el equipo de diseñadores de Joma ha recogido las "señas de identidad del atletismo español y las ha remodelado por completo, estrenando una gama de colores que son la evolución del clásico rojo y amarillo de la bandera, dando como resultado una combinación de tonos naranjas y amarillo".

Un diseño que no ha gustado nada a los atletas que, o bien se han mostrado indignados por perder las señas de identidad de España o bien han optado por mofarse. Ana Peleteiro ha escrito en sus redes sociales: "Ahora soy holandesa y no lo sabía". Álvaro Martín, en un tono más ácido: "¿Quién de nosotros no ha soñado con repartir butano?". Águeda Marquéz, más contundente, escribió que: "El que la hizo, no era diseñador; era daltónico". “La Roja ya no es roja”, sentenció la mediofondista Lorea Ibarzabal, mientras el maratoniano Yago Rojo hizo un juego de palabras con su propio apellido: “Y ahora qué hago, ¿me llamo Yago Naranja?”.

Un polémica que se ha ido calentando en redes y en las que también han participado los aficionados. "Menuda vergüenza de equipación que no representa para nada a nuestra identidad", "Irreconocible España en la pista", "No se como la federación de atletismo lo ha permitido" o "Pero la equipación de España dónde está? No ponéis ni la bandera. Hicisteis la de Italia primero y luego ya no teníais ganas de trabajar en la de España? Menuda vergüenza" son algunos de los indignados comentarios que pueden leerse en "X".

Un uniforme polémico Twitter

Ante el revuelo provocado, la directora de márketing de Joma, Marina López, quiso explicar en "El partidazo de Cope" la innovación que la marca ha querido hacer con la equipación. "No es quitar el rojo como tal. Además, aparece el amarillo, que también es color de nuestra bandera. Es una idea que representa la llama olímpica. Creo que la equipación es diferente y a nuestros atletas se les va a reconocer bien", explicaba Marina.

"Tampoco me parece tan conflictivo", razonaba, recordando el momento en que metieron colores a las botas de algunos futbolistas de los años 90, en la que todos los jugadores de fútbol llevaban botas negras: "En aquel momento hicimos algo arriesgado, son saltos que hay que hacer y se hacen con cariño y con algún sentido".

Marina defendió la idea de Joma alegando que "cuando íbamos de rojo, en la pista también nos confundían con China" y restando importancia a quienes hoy la ven con cierto desencanto: "No es tan naranja. Cuando vean la equipación de cerca, van a cambiar de opinión. Creo que se ha generado un ruido injustificado".

De momento, el debate continúa.