El enfado de Eder Sarabia: "¡Que se vaya con su puta madre!

El Elche de Eder Sarabia volvió a ganar en el Martínez Valero, en esta ocasión al Sporting de Gijón (2-1). Pero uno de los momentos más calientes de la noche llegó justo después del pitido final. En ese momento, el técnico del cuadro ilicitano fue en busca de su homólogo, Rubén Albés, para estrecharle la mano y cerrar el duelo.

Sin embargo, el técnico del Sporting se metió en el vestuario sin saludar a Sarabia, lo que provocó su enfado. Un 'calentón' que fue captado por las cámaras de Movistar+, y que terminó comentando al delegado del club asturiano, Mario Cotelo: "¡Le iba a dar la mano! ¡Le iba a dar la mano! ¡Que se vaya con su puta madre!", espetó un Sarabia visiblemente molesto con la situación.

Además, el entrenador del Elche criticó la falta de caballerosidad de Albés, pues otras veces en que ha salido victorioso del duelo sí había acudido a saludar: "Cuando gana me llama. ¡No sabe perder!", manifestaba Sarabia, quien luego en rueda de prensa explicó sucintamente lo ocurrido: "En otras ocasiones me ha ganado y siempre ha venido a dar la mano, pero esta vez no lo hizo". Por su parte, Albés afirmaba no saber "qué ha pasado" ya que, tras el encuentro, se fue directo al vestuario.