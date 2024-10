El desgarrador relato de Eder Sarabia sobre su accidente en bicicleta que casi le cuesta la vida

Eder Sarabia, entrenador del Elche, vivió un incidente que él mismo ha denunciado. El técnico iba en bicicleta y fue embestido por un coche. Amante del ciclismo, Sarabia denuncia la actitud temeraria de un conductor en una carretera de Alicante le pudo costar la vida. "Es un hecho tremendamente grave, que podía haber terminado en tragedia y que, por supuesto, he procedido a denunciar. Yo ayer me pude salvar, pero hay muchas personas que han sufrido graves accidentes, incluso que han perdido la vida en actos como éste. Estamos hablando de algo muy serio. Yo, simplemente quiero disfrutar del deporte y poder volver a mi casa donde mi mujer y mi hija me esperan", comentó en Cope.

"Yo iba en bicicleta con un amigo por la CV-715, entre Polop y Callosa de Ensarriá. Rodábamos en paralelo correctamente por el lado derecho de la calzada, ocupando parte del arcén, cumpliendo con la norma. Hasta que llegó uno, que ya previamente nos había pitado insistentemente, que al pasar por nuestro lado trató de intimidarnos, llegándonos a embestir. Yo era el que iba por dentro y al que el vehículo impactó en el pie izquierdo, en el costado, en la mano y en el manillar. Por enorme fortuna, pude controlar la bicicleta y no irme al suelo, pero en la maniobra me cruce hasta el carril de sentido contrario de la calzada. Por suerte, también, ningún vehículo pasaba en ese momento", aseguró.

Sarabia insistió en que esto pudo acabar en tragedia. "Es un hecho tremendamente grave, que podía haber terminado en tragedia y que, por supuesto, he procedido a denunciar. Yo ayer me pude salvar, pero hay muchas personas que han sufrido graves accidentes, incluso que han perdido la vida en actos como éste. Estamos hablando de algo muy serio. Yo, simplemente quiero disfrutar del deporte y poder volver a mi casa donde mi mujer y mi hija me esperan. Esta denuncia pública la hago con la única intención de concienciar y de pedir respeto a todas las personas que utilizamos la carretera. Cada uno con sus responsabilidades. Seamos conscientes de la gravedad del tema y pongámosle remedio para que las desgracias no se sigan sucediendo", alegó.

Sarabia empezó esta temporada una nueva etapa en el Elche después de ser despedido por el Andorra, equipo en el que hizo historia. Además, el propio Sarabia reconoció que ahora mismo el objetivo a nivel personal como técnico es seguir creciendo y volver a posicionar al Elche en el lugar donde corresponde.