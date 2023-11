El enfado de Josep Pedrerol con Medina Cantalejo: "Te has pasado de listo"

Medina Cantalejo, presidente del Comité de Árbitros, quiso dar explicaciones sobre algunos fallos que tuvieron los colegiados. Un discurso que generó muchas críticas por una posible falta de autocrítica. "Estamos contentos con el rendimiento de los árbitros", afirmó. Uno de los temas claves fue la reunión que tuvieron con los entrenadores. "Tuvimos una reunión con los entrenadores promovida por ellos y fue una reunión muy positiva entre los dos colectivos. Ellos nos pedían más empatía y que los cuartos árbitros puedan informar los motivos de la revisión por parte del VAR siempre que lo soliciten con respeto. Igual que también se podrá hablar al final del partido en el vestuario para explicar las jugadas, pero como digo, siempre con respeto", dijo.

Cantalejo insistió en que los árbitros sufren "mobbing". Josep Pedrerol se mostró tajante tras las declaraciones del presidente de los árbitros. Un presidente arbitral tiene que defender a los suyos, pero también tiene que decir que se han cometido errores, que el tema de las manos les preocupa y que los entrenadores no saben cuándo se pitan y cuándo no. Hay que pulir cosas, nos estamos equivocando... Las reuniones tienen que ser más positivas. Estoy de acuerdo con él en que el VAR tiene que abrirse más, pero eso ya sabe que pasará por lo que no pinta nada. Pero es muy grave utilizar la palabra mobbing para decir que rodean al árbitro. No, cuidado, amigo... Bromitas, no. Se pasó de listo. Por no saber lo que significa mobbing", aclaró el presentador.

Cantalejo también habló sobre el 'Caso Negreira'. "Desde que el caso saltó, la sorpresa fue tremenda. Nosotros pusimos en manos de fiscalía, integridad... Toda la documentación que nos requerían. Tenemos que respetar el auto del juez Aguirre pero no lo comparto. Hablar de indicios... Queremos que se resuelva y el que haya hecho algo, que lo pague. Sea el Barcelona, la familia Negreira, los árbitros... Somos los más interesados en que esto se solucione. Nosotros estamos deseando que si hay culpables, que lo paguen. El CTA ha puesto todo en manos de la Guardia Civil. Si hay pruebas contra alguien de nuestro gremio que haya sanciones", zanjó.