El mensaje de Miguel Bose sobre Josep Pedrerol que nadie esperaba

Las palabras de Josep Pedrerol sobre Pedro Sánchez y la amnistía antes del debate de investidura siguen generando polémica. El presentador de El Chiringuito fue muy claro contra el presidente del Gobierno y le mando un mensaje para que pensara o diera una vuelta acerca de lo que iba a pasar el miércoles y jueves. "No me creo que nadie mercadee por siete votos", continúo refiriéndose sin duda al acuerdo de Sánchez con Puigdemont para salir envestido. "Condonar la deuda de 15.000 millones a Cataluña... ¿Y cuando va a ir el tren a Extremadura?. Yo viajo por toda España. Me siento catalán y español y no quiero que cuando me vean piensen que soy insolidario con el resto de España porque los catalanes no somos eso. Eso es un grupo de independentistas", aseguró Josep Pedrerol.

Uno de los que ha reaccionado ha sido Miguel Bosé, en su Instagram, en mayúsculas: "ESCUCHAD BIEN… GRACIAS JOSEP PEDREROL. @josep.pedrerol ESTO ESTÁ EN EL CORAZÓN DE TODOS LOS ESPAÑOLES. GRACIAS. GRANDE!”, ha escrito el cantante.

Bosé escribe en mayúsculas en sus redes sociales. Y no soporta a Pedro Sánchez: "LA TRAICIÓN SE PAGA. Y SE PAGA PRONTO Y MUY CARA. AQUÍ TENÉIS UNA MUESTRA DE LO POQUÍSIMO, POR NO DECIR NADA, QUE LE IMPORTAMOS AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ Y A TODA SU CAMARILLA. PERO ARRIEROS SOMOS…. APOYO ABSOLUTO E INCONDICIONAL A TODA LA GENTE QUE BAJA A DIARIO A LAS CALLES A PELEAR POR SU SOBERANÍA, SU IDENTIDAD Y SU PAÍS. SIEMPRE…”, escribe Bosé.

Pedro Sánchez, en la investidura, no ha hecho caso ni a Pedrerol ni a Bosé, aunque sí que se ha hablado de fútbol. Ha sido Gabriel Rufián: "España se ha roto con la Constitución, con el Estado de las Autonomías, con el tripartito (…) España se ha roto con las negociaciones PSOE-ETA, con el Plan Ibarretxe, con el Estatut, con la moción de censura de Sánchez, con el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, con la mesa de negociación, con los indultos, con la reforma de la sedición… porque aquí se hablara en catalán. España se rompe ahora por la amnistía y también quizá porque el Girona va primero", ha dicho. El Girona manda en la clasificación, por encima del Real Madrid, cuando ya se han jugado 13 jornadas de LaLiga