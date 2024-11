El enganchón entre Marcelo y su entrenador en pleno partido

El enfado entre Marcelo y su entrenador Mano Menezes se ha vuelto lo más visto del partido pasado. Ocurrió en los minutos finales del empate entre Fluminense y Gremio (2-2), el lateral no disputó ningún minuto de este encuentro, pese a que en el último instante de la segunda parte, el entrenador había pedido que entrara al campo, fue en el momento en el que estaba a un lado del cuarto árbitro cuando los dos se encararon.

Exactamente en el minuto 89, Marcelo se preparó para entrar al campo y mientras el cuarto árbitro preparaba los cambios, Mano Menezes se acercó con el futbolista, primero le cogió de los hombros con aparente tranquilidad, pero rápidamente los ánimos aumentaron y en un momento estaban cara a cara, el entrenador detuvo el cambio y se decidió por John Kennedy, mientras que Marcelo regresó al banquillo entre la confusión de los futbolistas dentro del partido y aficionados presentes en el estadio.

En la rueda de prensa después del partido, Mano Menezes comentó sobre su momento con Marcelo: "Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero escuché algo que no me gustó y cambié de opinión. Opté por John Kennedy en la banda; es un jugador poderoso, que nos da una salida. Siempre hemos tenido una salida. No creo que fuera porque él entró que el equipo enfrentó problemas. No es fácil entrar en ese momento del partido".

Después de su paso por el Real Madrid, en el que Marcelo consiguió 25 títulos, entre ellos cinco Champions League, seis Ligas y cuatro Mundiales de Clubes, el lateral llegó al conjunto griego, Olympiacos, en el que estuvo menos un año para posteriormente llegar en febrero de 2023, al Fluminense, equipo en el que inició su carrera, desde ese momento ha sido campeón de una Recopa Sudamericana y fue parte de la plantilla que ha ganado la única Copa Libertadores del club 'Flu'.