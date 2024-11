Enzo Fernández se separó y planea "disfrutar de la soltería"

Enzo Fernández atraviesa uno de sus mejores momentos en lo futbolístico, siendo clave en el mediocampo del Chelsea. Sin embargo, esa misma estabilidad no la presenta en su vida personal. Valentina Cervantes, la madre de los dos hijos del argentino (Olivia, de 4 años, y Benjamín, de 1 año), ha confirmado en sus redes sociales la ruptura de la relación que llevaban desde hace 6 años.

"Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay", indicó la ex del jugador argentino en una historia de Instagram.

Para la pareja era habitual compartir fotografías en las redes sociales de momentos que vivían en familia y la última publicación juntos había sido el 1 de octubre. Aunque su hijo menor cumplió años recientemente y Cervantes subió una secuencia de imágenes, no puso ninguna foto del jugador, lo que comenzó a avivar las sospechas y al final terminó llevando a la mujer a aclarar las dudas.

Las razones de la ruptura

Pese a los rumores que invaden la web sobre una infidelidad, fue la misma Valentina Cervantes quien se acercó a Julieta Argenta, periodista argentina del programa LAM, para confirmarle que hasta el momento eso no tiene gran relevancia porque no hay constancia, por lo que para ella no es real y lo ha desmentido.

Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo, también se refirió al respecto: "La pareja de Enzo, Valentina Cervantes, parece que descubrió la reaparición de una ex de él que, para colmo, empezó a subir fotos de los dos juntos como si hubieran vuelto a estar juntos. Además, se sabe que Enzo es así... Picaflor, digamos. En su momento, tuvo esos rumores con una chica muy bonita llamada Cyn Cofano".

Y agregó: "Primero en las redes sociales, porque dejaron de postear fotos juntos cuando antes lo hacían muy seguido, y también en el cumpleaños de Benjamín, el hijo menor de la pareja, porque postearon fotos del festejo pero cada uno por separado y en distintos lugares. No compartieron el evento".

Sin embargo, Julieta Argenta afirmó: "Hoy hablé con Valentina y me dijo que quería darnos a nosotros su testimonio. Lo cierto es que hace diez días, Enzo le dijo a Valentina que se quería separar. Para ella fue un baldado de agua fría. Él la dejó".

Además, parece que en la selección argentina "ya se venía comentando este rumor, pero todos pensaron que la separación venía por el lado de ella, porque recordemos que Enzo es un chico de 23 años, que tuvo una vida muy acelerada", indicó la periodista.

"Él tiene una vida de haber sido padre desde muy chico y le comunicó que, hoy por hoy, él tiene ganas de hacer su vida solo. No a nivel familia, porque ellos son familia, pero sí que tiene ganas de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia", continúo Argenta. Pese a que la expareja del futbolista se ha mostrado comprensiva con la decisión de Fernández, puntualizó: "Yo no te puedo garantizar... Si de acá a cinco o seis meses, él blanquea y está con otra chica, te diré «bueno, sí, había otra», pero no es ese el motivo de la separación ahora", concluyó la periodista argentina.