Un error de Jorge Martín le basta a Bagnaia para reinar en la Sprint de Misano

Pecco no quería que se volviera a repetir la historia. Mismo sitio, Misano, mismo día, sábado, misma posición, "pole"; y mismo salida algo fallida que aprovechó Jorge Martín para ponerse en cabeza. Era lo mismo que hace dos semanas en el Sprint del GP de San Marino, un intento de escapada de Jorge Martín que entonces le salió perfecto al madrileño, que le robó la fiesta a su rival jugando en campo contrario. No podía permitir Bagnaia que volviera a pasar y dio todo lo que tenía para cambiar la historia y, de paso, acercarse un poquito al liderato del Mundial de MotoGP. Se puso rápidamente en modo remontada, pasó a Binder como si fuese fácil y se fue a por Martín, que mantuvo el pulso hasta que a falta de seis vueltas cometió un error, se fue largo y dejó la puerta abierta para Pecco. "No pude mantener la concentración cuando tuve el aviso de límites de pista y cometí ese error que ha sido la clave de perder la carrera. Estando delante hubiera tenido más posibilidades, aunque Pecco estaba imparable. Quizá en la carrera larga tenga yo algo más y buscaré la forma de volver a ganar", explicaba en Dazn el de Pramac, que se dejó tres de los siete puntos de ventaja con los que llegaba al segundo capítulo de Misano.

Una vez que se puso segundo la única cuestión era terminar ahí, porque no le quedaba tiempo para contraatacar, y esperar a la carrera larga, donde está confiado por las buenas sensaciones que tiene en cuanto a ritmo.

Enea Bastianini, otra Ducati 2024 completó el podio, mientras Marc Márquez se limitaba a terminar cuarto por detrás de esas tres bestias a las que no es fácil de parar saliendo desde la séptima posición.

Martín evitó que en el Sprint hubiese un cambio de líder, pero si se repite este domingo lo del sábado sí que se pondría Bagnaia otra vez al frente de la clasificación. Todo está muy igualado entre ambos y pase lo que pase van a viajar a la gira asiática muy pegados y con todo por decidir en las últimas seis citas del año.