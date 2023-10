España, sin equipo de Completo en los Juegos de París

España tendrá equipo de Doma Clásica y de Salto de Obstáculos en los Juegos de París. La otra disciplina que contaba con posibilidades era el Concurso Completo de Equitación (CCE), modalidad que aúna Salto de Obstáculos, Doma Clásica y recorrido de campo a través (cross), pero... ¿no hay suficientes ayudas porque no están clasificados para los Juegos o no han logrado la clasificación porque no tienen ayudas?

Carlos Díaz Fernández es el referente del CCE en España. El jinete gaditano ocupa la segunda posición del ranking general para optar por libre a los Juegos y podría clasificarse de forma individual tal y como hizo para Tokio Francisco Gaviño. Carlos cuenta con varios caballos jóvenes de futuro, pero el caballo del momento es "Taraje CP", con el que acaba de conseguir la victoria en el CCI 4* de Floresti

(Rumanía).

La figura del propietario es muy importante, máxime en una disciplina que acarrea tantos gastos, viajes e infraestructura para poder llegar a competir a primer nivel. "Taraje CP" es un anglo-árabe de diez años hijo de "Eole des Orcets" y propiedad de Campeagro SAT, cuyo responsable de gestión es Antonio Campos Peña. Campos Peña ha sido durante muchos años Presidente de la Asociación Nacional de Anglo-Árabes (AECCAA) y es un propulsor acérrimo de la disciplina de Concurso Completo.

Con motivo de la no obtención de la plaza olímpica, Campos Peña ve así la situación del Concurso Completo en España: "Lamento no poder hablar positivamente de la labor realizada en estos últimos 18 años por la Real Federación Hípica Española. No han estado a la altura con nuestra disciplina. El desatino y la permanente improvisación del director de la disciplina han afectado negativamente al mundo del Concurso Completo de equitación". Y luego pasa a defender el papel de la asociación que preside: "La labor de la Asociación ha sido muy beneficiosa en favor de nuestra cría en general, entre ellas destacaría el Ciclo de Caballos Jóvenes de CCE, herramienta que proporcionó y sigue haciéndolo la gran mayoría de los caballos integrantes de los equipos que representaron y representan a España en sus compromisos internacionales. Dicho ciclo fue puesto durante años al servicio de la Real Federación Hípica Española para simultanearlo como pruebas nacionales, sin coste alguno. Nadie entendió cuando la RFHE rehusó ante ese eficaz regalo. La aportación federativa ha sido mínima y sin tener en cuenta las numerosas peticiones de jinetes y propietarios de caballos a lo largo de estos años. Los resultados de los equipos de adultos y menores en los años referidos, son consecuencia del trabajo de los jinetes y del esfuerzo de sus padres casi en exclusiva. La formación de los jinetes puede resumirse en que nunca tuvieron un entrenador principal, a pesar de que algún año existía en los papeles, pero sólo visitaba España uno o dos días al año.

Campos Peña destaca cómo sufragan los jinetes sus gastos y si cuentan con ayudas: "Pese a disponerse de presupuestos cuantiosos por parte de la RFHE, la ayuda económica que finalmente llega a los jinetes es meramente testimonial, a pesar de las distancias de desplazamientos para competir, por no realizarse pruebas de cuatro estrellas en nuestro territorio, simplemente porque debe ser más cómodo para los responsables federativos viajar y que el trabajo lo hagan otros. No encuentro otra explicación. Solo en Sevilla, la AECCAA, buscó tres sitios extraordinarios. El desatinado e improvisado trabajo federativo en el CCE en estos años, con la excepción de algunos técnicos, ha concluido este año sin equipo para los Juegos Olímpicos, lo que es lamentable".