España ha vuelto con la plata en el Eurobasket ante Bélgica (58-64)

España ha vuelto a la élite, a estar entre las mejores con la medalla de plata en el Eurobasket. El oro estuvo cerca, muy cerca. La selección lo rozó durante 37 minutos, pero la final ante Bélgica, ante la gran favorita, se hizo demasiado larga. España dominó con una defensa extraordinaria, pero en el tramo decisivo, cuando hacían falta puntos, el equipo se quedó seco. En la sexta final de un Europeo, España sumó su segunda plata (2007 y 2023).

La España de la transición, la del relevo generacional tranquilo, la del primer campeonato con Miguel Méndez en el banquillo fue la España de toda la vida. Fue la España que compite como nadie, la España contemporánea de siempre. Enfrente estaba la mejor selección del campeonato. El torneo de Bélgica había sido ejemplar. Arrasó con todo hasta semifinales. Y en el primer partido exigente de verdad, ante Francia, la otra gran favorita, respondieron también a lo grande. En sus filas está Emma Meesseman, la indiscutible MVP del campeonato. Una batería de exteriores de cuidado. El mejor ataque del torneo, también la mejor defensa. Pues a todo eso hizo frente España de forma ejemplar durante 37 minutos partiendo desde una defensa que es un monumento al trabajo colectivo, al compromiso y al esfuerzo por la compañera que tienes al lado.

Bélgica sumaba 85 puntos por partido en el Eurobasket y en los dos primeros cuartos de la final se quedó en 25 puntos. España fue capaz de contener de salida a Meesseman. Porque España no sólo desgasto a la estrella belga con su defensa. También la hizo trabajar atrás con el esfuerzo extraordinario de Laura Gil y Raquel Carrera. Las dos interiores fueron dos de las pilares, pero es que Alba Torrens, después de su exhibición en semifinales, marcó el camino al principio. Y la que mejor la siguió fue Queralt Casas. ¿Quién dijo que era poco más que una jugadora defensiva y una especialista en las penetraciones? Queralt hizo de todo. Al descanso sumaba 11 puntos, había anotado dos triples y era el factor sorpresa con el que las belgas no contaban. La defensa de España tenía una traducción evidente en los números. Bélgica había cometido 13 pérdidas y un equipo con un 45 por ciento de acierto en tiros de tres ofrecía un flojo 1/5. Meesseman fallaba tiros y cometía errores que habitualmente no comete y el trabajo de España tenía desquiciada a las favoritas que sólo anotaron 25 puntos en los primeros 20 minutos

Bélgica estaba ante un desafío con el que no se había encontrado en todo el campeonato. Siempre había llevado los partidos controlados y tenía que responder en un nuevo escenario. El primer arreón de las belgas llegó apelando a sus dos interiores, que terminarían siendo determinantes. Pero la respuesta de España fue mayúscula. Queralt Casas anotó su tercer triple sin fallo; Leo Rodríguez sumó otro nada más entrar en pista por primera vez y Carrera volvió a aparecer. En realidad Raquel casi siempre aparece cuando se la necesita. España seguía mandando (42-34). Leo Rodríguez tomó el relevo anotador y la selección amplió diferencias (48-38) e incluso tuvo una posesión para escapar por encima de la decena de puntos. Bélgica encontró a sus exteriores en el final del tercer cuarto y eso las permitió rearmarse y llegar vivas al último cuarto (48-43).

La diferencia entre España y Bélgica es que mientras en las belgas sólo habían anotado cuatro jugadoras ya avanzado el último cuarto en el equipo de Miguel Méndez había más alternativas. Ginzo fue la que sujetó a España en el comienzo del tramo decisivo (52-48, min 33). El problema es que luego no hubo más. Las belgas siguieron insistiendo por dentro y Meesseman y Linskens empezaron a resolver los sudokus de la defensa española. Un triple de la estrella belga puso por primera vez a su equipo por delante (54-55). Bélgica dominaba el rebote, pero el problema de España es que cada vez costaba más anotar. A falta de un minuto, la selección sólo había sumado ocho puntos y ya estaba por detrás (56-60). España se quedó en diez puntos en el último cuarto pese al esfuerzo final de Alba Torrens. Bélgica, con sólo cuatro jugadoras anotando, fue capaz de colgarse el oro. La plata de España tiene un valor incalculable. Hace dos años, el equipo fue séptimo en el Eurobasket y el año pasado se quedó sin Mundial. España ha vuelto.

58. España (17+15+16+10): Cazorla (3), Torrens (8), Casas (14), Carrera (12) y Gil (4) -quinteto titular- Quevedo (0), Ouviña (0), Ginzo (10), Domínguez (0) y Rodríguez (7).

64. Bélgica (13+12+18+21): Allemand (9), Vanloo (13), Delaere (0), Meesseman (24) y Linskens (18) -quinteto titular- Massey (0), Mununga (0), Resimont (0) y Mbaka (0).

Árbitros: Forsberg (Din), Tomic (Cro) y Männiste (Est). Sin eliminadas.

Incidencias: 1.500 espectadores en el Arena Stozice de Liubliana. Final del Eurobasket.

Calendario final

Cuartos de final

Hungría, 62-República Checa, 61

Bélgica, 93-Serbia, 53

Francia, 90-Montenegro, 46

España, 67-Alemania, 42

Semifinales

1. España, 69-Hungría, 60

2. Bélgica, 67-Francia, 63

Final

España, 58-Bélgica, 64

Tercer y cuarto puesto

Hungría, 68-Francia, 82