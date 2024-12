El español que ayudó a Qinwen Zheng a lograr el oro olímpico

El Consejo Superior de Deportes (CSD) dedica a Pere Riba, entrenador de tenis de la campeona olímpica Qinwen Zheng, el último episodio del año de "Palabra de entrenador", un proyecto audiovisual desarrollado por el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas (CSED) que pretende prestigiar la figura de los técnicos.

Apasionado del tenis, un deporte que descubrió con apenas seis años, Pere Riba ya mostró un interés por la faceta de entrenador en sus últimos años como jugador profesional. Ha entrenado, entre otros, a Roberto Carballés. También a grandes figuras del circuito femenino,, de quien era entrenador cuando ella logró su primer Grand Slam. “Su victoria en el Abierto de Estados Unidos de 2023 me permitió cumplir un sueño que yo no había podido conseguir como jugador”, reconoce aún emocionado Pere Riba.

A finales de ese mismo año retomó su actividad con la joven tenista china Qinwen Zheng, con la que ya había trabajado en 2021. “Cuando vi su ética de trabajo, me di cuenta de que era la jugadora que quería entrenar. Durante nuestras dos primeras semanas entrenamos muy duro, durante muchas horas. Pensé que al tercer o cuarto día me diría que estaba cansada, pero no fue así. Entonces tuve una fe ciega en que sería una gran jugadora”, recuerda.

La disciplina y el trabajo son dos pilares fundamentales en la metodología de Pere Riba. Él apuesta por potenciar los puntos fuertes de sus tenistas, con atención especial al plano psicológico. Además, concede una gran importancia a la comunicación con el deportista y a la formación continua del entrenador.

“Para mí es super importante estar en constante aprendizaje. De hecho, yo me sigo formando. Da igual que se ganen torneos y que esté yendo bien. El tenis, como todos los deportes, va evolucionando y la humildad del entrenador, el creer que nunca vas a saberlo todo, es importante para ser cada vez mejor”, argumenta durante la entrevista.

Siguiendo esta filosofía de vida, Pere Riba ha superado, recientemente, el curso de formación del Centro Superior de Enseñanzas Deportivas del CSD. “He aprendido mucho y los conocimientos me están ayudando mucho en mi trabajo. Estoy muy agradecido a mi tutor, que me ha facilitado mucho las cosas”, indica.