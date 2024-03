La esperanza de Alemania es Toni Kroos

La Alemania de Julian Nagelsmann ha ganado a Estados Unidos, ha empatado contra México y ha perdido contra Turquía y Austria. Un desastre absoluto para el país anfitrión de la Eurocopa de este verano, que tiene demasiado orgullo y demasiado pasado como para dejarse llevar. El Mundial fue horroroso: quedó tercera en el grupo de España, se despidió a Flick y se llamó a otro de los entrenadores con más nombre en Europa. Por ahora no ha salido bien.

Puede que por eso Julian Nagelsmann tomara una medida que suena a desesperada: habló con Toni Kroos. «Hacerlo solo es imposible. Está claro que mi posición en sí conlleva mucha responsabilidad, de ahí que quiero ser un líder en la toma de decisiones», asegura el centrocampista alemán desde la concentración de la selección teutona. «Pero no es suficiente que yo esté aquí. Solo intento aportar lo que sé hacer, sobre todo teniendo en cuenta los últimos resultados. Me tomé mi tiempo para decidir y consideré muchos factores, pero al final pudieron más lo escenarios positivos».

Alemania le necesita. Anunció que dejaba la selección en verano de 2021 porque consideraba que tenía que cuidar su cuerpo para alargar su carrera. «Conozco mi cuerpo demasiado bien. Pero poder descansar a lo largo de los últimos parones me ayudó y la verdad es que no siento ningún tipo de deterioro físico», explica. Ahora, con 34 años, es uno de los futbolistas fundamentales del Real Madrid de Ancelotti porque dirige un centro del campo más físico. Su veteranía y su fútbol tienen que cambiar a la selección. «Mi idea de fútbol siempre fue la misma. Varía si juegas como mediocentro único o en un doble pivote, pero lo he experimentado todo y siempre he ido adaptándome», cuenta. «Lo importante es que un jugador reúna todas las facetas del juego, tanto en términos ofensivos como defensivos. Es clave que haya una buena mezcla de jugadores, algo que nos hizo fuertes en el Real Madrid». No están nada mal los amistosos con los que se reestrena Kroos: Francia y Países Bajos.

Van a ser la primera prueba de Kroos. «No me he parado a pensar demasiado en la duración exacta de mi vuelta, de hecho ni siquiera tengo contrato para la temporada que viene en mi club», explicaba. Porque su futuro en Alemania es la Eurocopa. ¿Y en el Real Madrid? «El año pasado ya lo decidimos y comunicamos bastante tarde. Será parecido este año, ya veremos si con el mismo resultado. Estoy meditándolo ahora mismo. Pero no hay problema», afirma.