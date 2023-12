La frase definitiva de Ancelotti sobre Kroos tras su exhibición ante el Granada

De los cinco primeros partidos del Real Madrid esta temporada, Kroos sólo fue titular en dos de ellos. Los últimos cinco los ha jugado desde el principio y completos. Ante el Nápoles y frente al Granada gobernó el encuentro a su antojo, poniendo el ritmo que mejor le convenía a su equipo sin perder ese aspecto impoluto, de no sudar la camiseta. No le hace falta correr como un loco al alemán, le basta con correr bien y en el momento adecuado para ser indiscutible en este Real Madrid. No puede estar más vigente, desmintiendo a aquellos que lo ponían al mismo nivel que a Modric al hablar de cuánta carrera les queda por delante en Chamartín. Kroos está pletórico y sus compañeros lo agradecen. «Para mí es un histórico de este club, un referente, he visto pocos jugadores como él, un pilar en el vestuario, una gran persona, y está en esa dinámica en la que jugamos al ritmo que marca él, y si jugamos al ritmo de Kroos es todo mucho más fácil», decía Ceballos sobre el alemán.

Él se encargó de encender el partido con la asistencia del 1-0. Un balón delicioso para Brahim, que lo controló con clase y remató ante Ferreira con mucha tranquilidad. «Ha sido una definición de nueve, pero el mérito es de Toni, que ve el pase que no ve nadie y es increíble. Sólo hay que verlo en el campo, los pases que da. Es espectacular. En los entrenos vemos que hace estas cosas y hoy (por ayer) me tocó limpiarle la bota», comentaba Brahim de esa celebración en la que le sacó brillo al pie derecho del germano para agradecerle el regalo en la jugada del primer tanto. Ancelotti también se unió al los elogios a Kroos, en un momento en el que la plaga de lesiones ha adelgazado mucho el centro del campo del Real Madrid. Están fuera Camavinga, Tchouaméni y Modric, que puede volver ante el Betis, así que le toca a él y a Valverde hacer de pivotes. El uruguayo no llega tanto al área en esa posición, pero su trabajo permite liberar al rubio número 8, que tiene el fútbol muy claro en su cabeza. «No falla pases, siempre elige la solución mejor, es un medio que quiere el balón, no tiene miedo a la presión, se orienta siempre muy bien. Su mejor virtud es el control que tiene, siempre está en una posición correcta cuando recibe el balón. Kroos es insustituible también cuando no juega», enumeraba Ancelotti, feliz de haber dejado otra vez la portería a cero y de que el Granada no chutase ni una sola vez a portería, como le sucedió al Rayo Vallecano.

Lunin, con los dedos congelados

«Le doy las gracias a mis compañeros porque se me han congelado los dedos. Estoy encantado de tener partidos así», decía Lunin, que también habló de Kroos. «Lleva dieciséis años a este nivel no me sorprende». El Madrid mantiene el liderato antes de seis días de descanso con la única preocupación de Carvajal, que se fue en el intermedio con una sobrecarga.