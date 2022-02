Amazon UNIVERSITY Esports inicia su segundo Split con vistas al Amazon UE Masters

Amazon UNIVERSITY Esports, la única liga de esports entre universidades de toda España, arranca el periodo de inscripciones para el 2º Split, que contará con la participación de más de 70 centros universitarios. Tras el final del primer Split, que tras dos años de pandemia pudo celebrarse de forma presencial en Amazon GAMERGY MAFRE Edition, en esta segunda parte de la liga, los equipos lucharán por la victoria en siete juegos de primer nivel: League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, Clash Royale, Brawl Stars y Rocket League. Asimismo, las formaciones se distribuirán en cuatro conferencias, según la ubicación geográfica: AER, AQUA, IGNIS y TERRA.

El cierre de las inscripciones para los equipos que participarán en este 2º Split de Amazon UNIVERSITY Esports se realizarán de forma escalonada, en función del juego: Clash Royale (10 de febrero), Teamfight Tactics y VALORANT (11 de febrero), Legends of Runeterra y Brawl Stars (17 de febrero) y League of Legends y Rocket League (18 de febrero).

El 2º Split de la liga universitaria de esports, estará marcado también por la celebración de jornadas clasificatorias del Amazon UNIVERSITY Esports Masters (UEM) European Series, que se disputarán el 5 y 6 de febrero y serán retransmitidos en Twitch (UniversityEsportsTV). En estos encuentros participarán dos equipos ganadores de League of Legends, Clash Royale, Teamfight Tactics y Rocket League del 1º Split, a los que se unirán los triunfadores del Last Chance Qualifier, la última oportunidad para participar en este campeonato europeo.

Los equipos españoles, ganadores de estas dos semifinales, representarán a España en el torneo y se enfrentarán a los vencedores de otros dieciséis países europeos que participan: Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Italia, Alemania, Polonia, República Checa, Ucrania, Países Bajos, Bélgica, Rusia, Eslovaquia, Hungría, Lituania y Turquía.

Entre los equipos que optan a representar a España en el europeo de League of Legends encontramos importantes y conocidos jugadores como Zumit0 ex jugador de Crypto Esports en el Circuito Tormenta, Dark y Pelu que son actualmente jugadores del equipo de los Bobcats de la Universidad de La Laguna. Infinity parte del roster de Guasones Team de SL2, Cayetano suplente para Giants Gaming de SL, AlVaRo710, actual support para Guasones Team de SL2 y ex jugador de KawaiiKiwis, Indr4 Jungla para KawaiiKiwis, actual campeón del Circuito Tormenta, Surentopito suplente para FnaticTQ de SL y Venom suplente para UCAM Tokiers de SL. En Teamfigtht Tactics estará Xuso, estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia y mejor jugador de España clasificado para la Golden Spatula Cup, entre las opciones de representación española.

Por otro lado, si convertirse en campeón a nivel europeo de esta competición no fuese suficiente, los ganadores se repartirán una importante prize pool: Rocket League contará con una bolsa de 6.000 €, Clash Royale y TFT 2.000 € cada uno y la friolera de 14.500 € para los ganadores de League of Legends.