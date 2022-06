Heretics Labs se presenta como la oportunidad para emprender en esports

Team Heretics sigue avanzando en la innovación en el creciente sector de los esports o deportes electrónicos. Con el fin de poder dar a conocer a emprendedores del sector ha lanzado su primera aceleradora de proyectos, con la que espera poder escoger, en esta primera edición, tres proyectos que acelerar.

Además de una aportación económica de 100.000 euros, en forma de media for equity y servicios, proporcionará toda la infraestructura necesaria para poder llevar esos proyectos a una fase de preparación en el mercado.

Junto a Heretics se unen al proyecto fondos de inversión reconocidos como KFund, All Iron VC y Sevenzonic que aportarán su experiencia y guiarán los proyectos, además de You First Sports que ofrecerá servicios de aceleración a los elegidos.

Esta convocatoria se lanzó el 15 de junio y durará hasta el 30 de julio para que los aplicantes puedan hacer la solicitud y que durante el mes de agosto se puedan escoger los tres proyectos ganadores que empezarán su aceleración a partir de septiembre.

El objetivo principal será atraer el mejor talento mediante este proceso de innovación abierta y ofrecer las herramientas necesarias para acelerar los proyectos. Los sectores que se buscan son fundamentalmente de ámbito del entretenimiento o gaming y con un componente innovador importante, proyectos que incorporen tecnologías mobile, blockchain, IA entre otras posibles dentro de este sector y que busquen ser disruptivos.

Lanzamos Heretics Labs, nuestra aceleradora de proyectos relacionados con los esports de la mano de grandes profesionales y distintos fondos de inversión.



Si tienes un proyecto con potencial que necesita un empujón, Heretics Labs es tu casa.



👉 https://t.co/AgFKSDEsxP pic.twitter.com/F0evo4e6ig — Team Heretics (@TeamHeretics) June 15, 2022

Este proyecto lo liderará Diego Soro, director de estrategia de la compañía y emprendedor en serie; “Es un sector en crecimiento donde hay mucho por hacer y mucho que innovar, por lo que buscar fuera los proyectos más interesantes y poder acelerarlos y que sean una realidad es un reto apasionante”, declara.

En definitiva, la industria está convergiendo hacia un refuerce del core interno. Desde las organizaciones y equipos más potentes del panorama actual es lógico que este tipo de acuerdos y novedades quieran aparecer para encontrar nuevas sinergias a futuro.

Empresas endémicas y no endémicas ya lo vieron durante la pandemia y es que el unirse a los deportes electrónicos es una forma de poner tu marca en un target que no consume los medios de comunicación tradicionales.

De esta forma, la aceleradora dejará ver en los próximos años qué proyectos han conseguido establecerse como startups fuertes consolidándose entre las marcas de referencia con el resto.

Heretics sigue aumentando su repertorio de servicios que, más allá de lo estrictamente deportivo, se ha consolidado ya no sólo como uno de los clubes hispano hablantes de mayor referencia, sino también como una de las organizaciones de entretenimiento con mayor proyección y crecimiento de la industria.