Lexosi: “Es un proyecto al que le he dedicado muchas horas y si no sale aquí no me voy a quedar con la espinita clavada”

La historia de los clubes de esports viven una época que se divide entre los que viven con una buena salud y los que han tenido que ir cerrando facturas para no ahogarse en deudas.

La realidad es que, actualmente, los patrocinios y acuerdos con otras empresas son los que mantienen la financiación de la gran mayoría y los que no pueden permitirse grandes marcas sobrevivir de ello.

Hablando de clubes míticos, eMonkeyz es uno de los clubes que la gente recuerda con cariño, aunque en los últimos tiempos no le acompañe especialmente las buenas noticias.

Con el cambio de directiva y hacia un nuevo renacer, Lexosi, conocido por su faceta de creación de contenido y participar en series de referencia como Piratas (de Minecraft) con Willyrex, Fargan, Vegetta777 o Rubius, se ha erigido como nuevo embajador del club.

Sin embargo, la puerta de la jungla no es la primera vez que se postra ante él puesto que tiempo atrás ya se intentó su fichaje: “Hace tres años hubo opciones, pero no me llamaba el proyecto y esta vez sí, no sé por qué”.

Con su llegada, el club apuesta por una limpieza desde dentro y es que el ruido en torno a Óscar Fuente (acerca de los pagos por tryouts) o los graves problemas con Antonio Moreno (sobre pérdidas económicas, entre otras cosas) ha desestabilizado enormemente el proyecto: “Cuando ocurrieron estás cosas yo no formaba parte del club y cuando me entero de estos rumores que se hacen públicamente, yo pido explicaciones y hay gente que estaba al tanto y gente que no, por lo que se contacta con LVP y Riot Games para comentarles la situación que nos dijeran qué hacer y a partir de ahí se va actuar de la forma que toque. Ahora bien, Antonio está por encima de mí jerárquicamente y en un proyecto en el que esté él, yo no voy a seguir porque yo no puedo vincular mi imagen a estos temas”.

Al margen de esto y en base a se vaya curando desde dentro la entidad, el proyecto que está ahora mismo en la mesa aspira a tener una solvencia hasta 2025: “Yo cuando me decido vincular al club es por un proyecto mínimo de 3 años cuyo objetivo es estar en Superliga”. Respecto al apartado de la creación de contenido también se está reforzando con el fin de solidificar la marca: “hay un equipo de 10 creadores de contenido y 10 embajadores más que van a entrar. Estamos hablando de que entre todos ellos y todas sus redes sociales hay un impacto de más de 60 millones de seguidores, a nivel de segunda división es un proyecto muy potente, aunque todo esto está pendiente de ser aprobado por los socios y de la ampliación de capital que ronda unos 100.000 euros. Por lo que, hasta que no se haga, no te puedo decir cuál va a ser el futuro del club ya que depende de estos factores”.

En base a los socios y si se consigue ampliar el capital a estas cifras eMonkeyz se salvaría. No obstante, Lexosi tiene claro que de no suceder, él no va a quedarse de brazos cruzados: “Es un proyecto al que le he dedicado muchas horas y si no sale aquí no me voy a quedar con la espinita clavada” y añade: “Si es un proyecto estable y viable y me puedo llevar el equipo humano que he estado creando y lo de eMonkeyz no sale, seguiría en los esports, sino no”.

Mirando la trayectoria del club, la sensación que da para muchos aficionados es que han podido tener cierto gafe. A pesar de esto, para el nuevo embajador no considera que haya sido en tanto así, sino que se han tomado malas decisiones: “Ha sido muy mal gestionado en muchos aspectos del club y que ha habido actitudes que no han sido nada profesionales. Si tu eres CEO no puedes hacer ciertos comentarios por mucha confianza que tengas con otra persona. Jamás se me ocurriría decir un comentario fuera de tono que tenga que ver con cualquier tema sexual porque no dejo de ser una persona que está por encima de ellos”.

Saliendo de lo particular a lo general, para Lexosi todavía los esports no es una industria estable, pero en tanto a su recorrido histórico: “Está en crecimiento y se ha de encontrar, es un negocio y lo considero deporte. Además siento que faltan profesionales y buscar un punto de ruptura en el que no se encuentren amigos. Por ello, emular a los deportes de élite sería una buena opción. Por otro lado, echo en falta test antidrogas y antidoping, habría que trabajar por ayudar a crear unas estructuras deportivas”.

Por último, no se ha querido dejar de lado la posibilidad de que, si no termina de resucitar eMonkeyz, cuál es el escenario en el que se moverá el propio Lexosi: “Si los socios no dan el paso, soy capaz de preguntar cuánto dinero hace falta para hacerme con el proyecto y trabajar por y para una plaza en Superliga Segunda El Corte Inglés y de ser así sería antes de 2023″ y añade: “Tengo la conciencia tranquila, he hecho todo lo posible para que las cosas salgan bien, he presentado un proyecto que nunca ha tenido algo así, dejando de hacer directo y sólo centrado en esto”.

Asi de claro habla Lexosi, el cual ha cerrado la entrevista confirmando que “se niega a perder el proyecto dada la ilusión y ambición que tiene por él”. Por el momento, eMonkeyz tiene que buscar la mejor manera de curarse, solventar sus deudas y buscar limpiar los recovecos que más daño están haciendo a su imagen tanto a aficionados como a trabajadores y extrabajadores.