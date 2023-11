DreamHack Valencia renueva su apoyo al videojuego made in Spain con una nueva zona indie

DreamHack Valencia, el mayor festival de esports y ocio digital de España y uno de los mayores de toda Europa, que se celebrará en Feria Valencia entre el 8 y el 10 de diciembre, volverá a albergar un espacio dedicado a los videojuegos independientes. La denominada como zona indie contará con hasta 30 títulos de los que los aficionados al gaming podrán disfrutar en exclusiva.

Este espacio, que ya estuvo presente en la anterior edición, vuelve a DreamHack Valencia gracias al éxito cosechado entre la comunidad de seguidores manteniendo el propósito de apoyar a todos los desarrolladores independientes. Se trata de una zona cada vez más apreciada por los gamers que siguen todas las novedades que se dan en el sector de los videojuegos independientes, esos que son realizados por estudios de menor tamaño y que cuentan con un presupuesto más reducido que el de los juegos triples A.

Algunos de los juegos que se podrán disfrutar durante el festival son: Uprising: Humanum, Astra Noctis, Sacramentum, Tenebris Somnia, Away to the Stars, Anima, Cat-Astrophy, Dîrok, Trimeria El Ladrón de Sonrisas, OVDARK (VR), Realms Untold, Heart Weaver, Exorcizamuste, Legends of Castile, Little Darkness, Indoors, The Cerpan, Echoes of the Living, aunque habrá muchos más juegos de estudios como Shadow on the Walls (VR) o Lethal Honor:Order of the Apocalypse.

Además, “Tú, yo y el Indie”, el podcast presentado por DJ Panchi que se ha convertido en una referencia del mundo de los videojuegos independientes, volverá a estar presente en el espacio de la zona indie. El programa cuenta con una programación de contenidos enfocada en la escena indie de la industria de los videojuegos en España y tiene el propósito de destacar el talento creativo y la innovación que tiene lugar en los estudios.

Javier Carrión, Director de DreamHack Valencia 2023, declara que: “El videojuego independiente se ha convertido en un elemento fundamental tanto para la industria española como para los aficionados que siguen cada novedad del sector. Desde DreamHack Valencia queremos seguir impulsando el talento nacional, haciendo llegar a nuestro fandom todos esos nuevos videojuegos desarrollados por estudios nacionales”.

DJ Panchi, director y presentador de “Tú, yo y el Indie”, afirma que:” Gracias a eventos como Dreamhack Valencia los estudios tienen la oportunidad de enseñar sus juegos y poder vivir de primera mano con los jugadores una experiencia única, el FEEDBACK del jugador, que es la pieza clave para que un videojuego funcione en el mercado. Junto a Dreamhack Valencia haremos que todo pequeño Indie tenga la oportunidad de poder enseñar su juego y vivir una experiencia inolvidable”.

DreamHack Valencia volverá a tener en esta edición invernal algunas de las finales de las mejores competiciones del mundo de esports. Entre ellas, las de la ESL Impact Circuit, la competición de CS:GO compuesta únicamente de equipos femeninos, las de la cuarta temporada de Esports City League, con títulos como Fortnite, Rocket League, Marvel Snap, CyberTitans y Elemental Raiders, las de Iberian International, el torneo internacional de Clash Royale, las del mundial de Fórmula 1 de Amppeterby7 y las del Dogmination Iberian Cup.

Además, el festival volverá a contar con todo tipo de actividades para los amantes de los videojuegos y la tecnología como la LAN Party, un espacio donde disfrutar ininterrumpidamente de videojuegos y torneos exclusivos, conciertos en vivo gracias a LOS40, la grabación durante una de las jornadas del podcast Club113, meet&greets con influencers y jugadores profesionales, tiendas de merchandising, foodtrucks, concursos de KPOP, sorteos y premios exclusivos.